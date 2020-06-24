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Спасатели локализовали пожар на автостанции в Махачкале
Крупный пожар в районе автостанции "Южная" в Махачкале удалось локализовать на площади 1500 квадратных метров, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России. РИА Новости, 24.06.2020
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республика дагестан
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
махачкала
происшествия
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махачкала
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РИА Новости
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Новости
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РИА Новости
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Пожар на автостанции в Махачкале
Видео от МЧС с места крупного пожара на автостанции в Махачкале. По данным спасателей, пострадавших нет.
2020-06-24T20:34
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республика дагестан, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), махачкала, происшествия

Спасатели локализовали пожар на автостанции в Махачкале

20:34 24.06.2020
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Крупный пожар в районе автостанции "Южная" в Махачкале удалось локализовать на площади 1500 квадратных метров, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
Ранее сообщалось о возгорании магазинов на площади 1200 квадратных метров на проспекте Ахмета Султана в дагестанской столице.
Сотрудники МЧС во время ликвидации пожара в Махачкале, Дагестан
Вчера, 20:06
В Махачкале при пожаре на рынке никто не пострадал
"Пожар локализован в 19.45 на площади 1500 квадратных метров", - сказал собеседник агентства.
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Республика ДагестанМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)МахачкалаПроисшествия
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