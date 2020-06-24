https://ria.ru/20200624/1573432742.html
Спасатели локализовали пожар на автостанции в Махачкале
Крупный пожар в районе автостанции "Южная" в Махачкале удалось локализовать на площади 1500 квадратных метров, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России. РИА Новости, 24.06.2020
2020-06-24T20:34
2020-06-24T20:34
республика дагестан
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
махачкала
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/06/18/1573431538_0:0:640:360_1400x0_80_0_0_727ba8531ec41d70c275265d880905f3.jpg
https://ria.ru/20200624/1573431669.html
махачкала
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Пожар на автостанции в Махачкале
Видео от МЧС с места крупного пожара на автостанции в Махачкале. По данным спасателей, пострадавших нет.
2020-06-24T20:34
true
PT0M52S
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/06/18/1573431538_0:0:640:360_1400x0_80_0_0_727ba8531ec41d70c275265d880905f3.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/06/18/1573431538_141:0:621:360_1400x0_80_0_0_c46ad17dc8c6e8ff3c50f3f1f97a7dd0.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/06/18/1573431538_201:0:561:360_1400x0_80_0_0_f3b98e74a6a402f1bed66fd0084e5d25.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
республика дагестан, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), махачкала, происшествия