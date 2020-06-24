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В Минобороны объяснили досрочное открытие Главного храма ВС
Главный храм ВС РФ и музей "Дорога памяти" в подмосковном парке "Патриот" открыли для посещений на день раньше из-за большого количества прихожан, приехавших в... РИА Новости, 24.06.2020
2020-06-24T20:13
парк "патриот"
вооруженные силы рф
эмир кустурица
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парк "патриот", вооруженные силы рф, эмир кустурица, министерство обороны рф (минобороны рф), владимир путин, сергей шойгу, москва, общество

В Минобороны объяснили досрочное открытие Главного храма ВС

20:13 24.06.2020
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© РИА Новости / Артем БуденныйГлавный храм Вооруженных сил РФ в парке "Патриот" в Московской области
Главный храм Вооруженных сил РФ в парке Патриот в Московской области
© РИА Новости / Артем Буденный
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Главный храм ВС РФ и музей "Дорога памяти" в подмосковном парке "Патриот" открыли для посещений на день раньше из-за большого количества прихожан, приехавших в музейно-храмовый комплекс, сообщили журналистам в Минобороны РФ.
"Официальное открытие планировалось только завтра, 25 июня, однако было принято решение открыть комплекс сегодня, так как желающих посетить комплекс собралось немало. За несколько часов работы на парковке уникального музейного комплекса выстроилось около 3 тысяч автомобилей", - сказали в Минобороны.
Собор Воскресения Христова - главный храм Вооруженных сил РФ. Подмосковье, парк Патриот.
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В военном ведомстве сообщили, что "по предварительным подсчетам, Храм Победы и музейный комплекс посетило более 10 тысяч жителей Москвы и Подмосковья".
Одним из первых Главный храм ВС РФ и музей "Дорога памяти" посетил известный кинорежиссер Эмир Кустурица.
Открытие музейно-храмового комплекса состоялось в понедельник с участием президента России Владимира Путина, Патриарха Московского и всея Руси Кирилла и министра обороны РФ генерала армии Сергея Шойгу.
Главный храм и музейный комплекс были воздвигнуты в рекордные сроки, менее чем за два года. Храм возведен в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. В мультимедийной галерее "Дорога Памяти" размещены исторические экспонаты времен Великой Отечественной войны, в том числе фотографии, документы, награды, оружие, личные вещи солдат и офицеров.
Главный храм Вооруженных сил РФ
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парк "Патриот"Вооруженные силы РФЭмир КустурицаМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Владимир ПутинСергей ШойгуМоскваОбщество
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