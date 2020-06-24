В Минобороны объяснили досрочное открытие Главного храма ВС

"Официальное открытие планировалось только завтра, 25 июня, однако было принято решение открыть комплекс сегодня, так как желающих посетить комплекс собралось немало. За несколько часов работы на парковке уникального музейного комплекса выстроилось около 3 тысяч автомобилей", - сказали в Минобороны.

Главный храм и музейный комплекс были воздвигнуты в рекордные сроки, менее чем за два года. Храм возведен в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. В мультимедийной галерее "Дорога Памяти" размещены исторические экспонаты времен Великой Отечественной войны, в том числе фотографии, документы, награды, оружие, личные вещи солдат и офицеров.