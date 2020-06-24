В Пензенской области умерла женщина с коронавирусом

САМАРА, 24 июн - РИА Новости. Еще одна женщина с коронавирусом скончалась в Пензенской области, общее число умерших в регионе увеличилось до 37 человек, сообщила пресс-секретарь губернатора Дина Черемушкина.
Всего в области лабораторно подтверждено 4523 случая коронавируса. К 23 июня в регионе скончались 36 человек с COVID-19, включая гражданина Казахстана.
"Жертвой коронавируса стала женщина 1962 года рождения. Сопутствующие (заболевания): атеросклероз аорты, коронарных, почечных, церебральных артерий, хроническая ишемическая болезнь сердца, артериальная гипертензия. Причина смерти - коронавирусная инфекция, осложнение – пневмония", - написала Черемушкина в своем Telegram-канале.
Она добавила, что врачи в области в среду выписали после лечения коронавируса еще 23 пациента, общее число выздоровевших достигло 4100 человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.