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В Пензенской области умерла женщина с коронавирусом
Еще одна женщина с коронавирусом скончалась в Пензенской области, общее число умерших в регионе увеличилось до 37 человек, сообщила пресс-секретарь губернатора... РИА Новости, 24.06.2020
2020-06-24T19:56
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, пензенская область, общество

В Пензенской области умерла женщина с коронавирусом

19:56 24.06.2020
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкВрач в запотевших защитных очках во время работы в госпитале COVID-19 в ЦИТО им. Н. Н. Приорова
Врач в запотевших защитных очках во время работы в госпитале COVID-19 в ЦИТО им. Н. Н. Приорова
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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САМАРА, 24 июн - РИА Новости. Еще одна женщина с коронавирусом скончалась в Пензенской области, общее число умерших в регионе увеличилось до 37 человек, сообщила пресс-секретарь губернатора Дина Черемушкина.
Всего в области лабораторно подтверждено 4523 случая коронавируса. К 23 июня в регионе скончались 36 человек с COVID-19, включая гражданина Казахстана.
"Жертвой коронавируса стала женщина 1962 года рождения. Сопутствующие (заболевания): атеросклероз аорты, коронарных, почечных, церебральных артерий, хроническая ишемическая болезнь сердца, артериальная гипертензия. Причина смерти - коронавирусная инфекция, осложнение – пневмония", - написала Черемушкина в своем Telegram-канале.
Она добавила, что врачи в области в среду выписали после лечения коронавируса еще 23 пациента, общее число выздоровевших достигло 4100 человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Пензенская областьОбщество
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