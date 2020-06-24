Самолёт, названный именем Мусы Джалиля, совершил первый рейс

КАЗАНЬ, 24 июн - РИА Новости. Самолёт авиакомпании "Аэрофлот", названный именем татарского поэта, Героя Советского Союза Мусы Джалиля, в среду совершил первый рейс по маршруту "Москва – Казань", передаёт корреспондент РИА Новости.
Руководство Татарстана обратилось к "Аэрофлоту" с предложением рассмотреть возможность присвоить имя известного татарского поэта Мусы Джалиля одному из воздушных судов авиакомпании в целях сохранения исторической памяти, а также в рамках объявленных Года памяти и славы в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне и Года 100-летия образования Автономной Татарской ССР. В декабре 2019 года правление "Аэрофлота" приняло решение о присвоении имени Джалиля одному из воздушных судов авиакомпании – Airbus A320.
"Муса Джалиль – это не только Татарстан, это герой для всей нашей страны. Его подвиг должен быть вечным, вся Россия должна знать. Игорю Евгеньевичу (Левитину, помощнику президента РФ - ред.) спасибо, Минтрансу спасибо, "Аэрофлот" сразу поддержал… Сегодня, как 75 лет назад, провели парад победителей. Очень важно, что в этот день этот самолёт прибыл сюда. Это воспитание, это наша гордость", - сказал президент Татарстана Рустам Минниханов, встречавший самолёт.
С важным событием поздравил жителей республики и Левитин, прибывший первым рейсом самолёта имени Мусы Джалиля и отметивший полную его загрузку.
Все пассажиры первого рейса получили в подарок от республики сборник стихов Мусы Джалиля "Моабитская тетрадь".
Муса Джалиль – советский татарский поэт и журналист, военный корреспондент, Герой Советского Союза, лауреат Ленинской премии. В 1941 году был призван в Красную Армию, в звании старшего политрука воевал на Ленинградском и Волховском фронтах, был корреспондентом газеты "Отвага". 26 июня 1942 года в ходе Любанской наступательной операции был тяжело ранен и попал в плен. В созданном немцами легионе "Идель-Урал" вступил в подпольную группу и устраивал побеги военнопленных. В августе 1943 года Джалиль и большинство членов его подпольной группы были раскрыты и арестованы. В концлагере продолжал писать стихи, им было написано минимум 125 стихотворений, которые после войны были переданы его сокамерником на родину и изданы. За участие в подпольной организации Джалиль был казнён на гильотине 25 августа 1944 года в тюрьме Плётцензее в Берлине. За цикл "Моабитская тетрадь" в 1957 году Джалилю была посмертно присуждена Ленинская премия.