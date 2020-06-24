Януковича снова заподозрили в госизмене на Украине

КИЕВ, 24 июн – РИА Новости. Государственное бюро расследований Государственное бюро расследований Украины (ГБР) официально сообщило о подозрении в государственной измене уже заочно осужденному по такой статье экс-президенту страны Виктору Януковичу и бывшим министрам обороны Дмитрию Саламатину и Павлу Лебедеву.

Ранее ГБР вызывало Януковича, Саламатина и Лебедева "для определения процессуального статуса и проведения других следственных действий".

"Следователи Главного следственного управления Государственного бюро расследований сообщили о подозрении бывшему президенту Украины Януковичу Виктору Федоровичу, двум бывшим министрам обороны Украины Саламатину Дмитрию и Лебедеву Павлу. Они подозреваются в совершении государственной измены", - говорится в сообщении на сайте ГБР.

По данным следствия, Янукович, Саламатин и Лебедев в период с 2012 по 2014 год совершили государственную измену, "а именно действия, направленные на подрыв суверенитета, территориальной целостности и неприкосновенности Украины, подрыва ее обороноспособности, предоставлении Российской Федерации и ее представителям помощи в проведении подрывной деятельности против Украины".

В ведомстве утверждают, что подозреваемые целенаправленно занимались снижением обороноспособности Украины при помощи реформирования Вооруженных сил, "которое заключалось в сокращении численности, расформировании отдельных воинских соединений, воинских частей и подразделений, изменении их места дислокации". По данным ГБР, в случае доказательства вины подозреваемым грозит лишение свободы на срок от 12 до 15 лет.

Саламатин был министром обороны Украины с 8 февраля по 24 декабря 2012 года, Лебедев - с 24 декабря 2012 года по 27 февраля 2014 года. По данным украинских СМИ, Лебедев после смены власти на Украине в 2014 году уехал в Россию.