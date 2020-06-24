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Януковича снова заподозрили в госизмене на Украине
Государственное бюро расследований Украины (ГБР) официально сообщило о подозрении в государственной измене уже заочно осужденному по такой статье экс-президенту РИА Новости, 24.06.2020
2020-06-24T19:49
ситуация на украине
виктор янукович
украина
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
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РИА Новости
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ситуация на украине, виктор янукович, украина, в мире

Януковича снова заподозрили в госизмене на Украине

19:49 24.06.2020
2080
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкБывший президент Украины Виктор Янукович на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня"
Бывший президент Украины Виктор Янукович на пресс-конференции в МИА Россия сегодня
© РИА Новости / Алексей Куденко
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КИЕВ, 24 июн – РИА Новости. Государственное бюро расследований Украины (ГБР) официально сообщило о подозрении в государственной измене уже заочно осужденному по такой статье экс-президенту страны Виктору Януковичу и бывшим министрам обороны Дмитрию Саламатину и Павлу Лебедеву.
Ранее ГБР вызывало Януковича, Саламатина и Лебедева "для определения процессуального статуса и проведения других следственных действий".
Петр Порошенко
15 июня, 14:29
Допрос Порошенко по апелляции Януковича длился около трех часов
"Следователи Главного следственного управления Государственного бюро расследований сообщили о подозрении бывшему президенту Украины Януковичу Виктору Федоровичу, двум бывшим министрам обороны Украины Саламатину Дмитрию и Лебедеву Павлу. Они подозреваются в совершении государственной измены", - говорится в сообщении на сайте ГБР.
По данным следствия, Янукович, Саламатин и Лебедев в период с 2012 по 2014 год совершили государственную измену, "а именно действия, направленные на подрыв суверенитета, территориальной целостности и неприкосновенности Украины, подрыва ее обороноспособности, предоставлении Российской Федерации и ее представителям помощи в проведении подрывной деятельности против Украины".
В ведомстве утверждают, что подозреваемые целенаправленно занимались снижением обороноспособности Украины при помощи реформирования Вооруженных сил, "которое заключалось в сокращении численности, расформировании отдельных воинских соединений, воинских частей и подразделений, изменении их места дислокации". По данным ГБР, в случае доказательства вины подозреваемым грозит лишение свободы на срок от 12 до 15 лет.
Петр Порошенко у здания Государственного бюро расследований в Киеве
15 июня, 12:32
Порошенко в суде назвал Януковича виновным в потере Украиной Крыма
Саламатин был министром обороны Украины с 8 февраля по 24 декабря 2012 года, Лебедев - с 24 декабря 2012 года по 27 февраля 2014 года. По данным украинских СМИ, Лебедев после смены власти на Украине в 2014 году уехал в Россию.
В конце января 2019 года Оболонский районный суд Киева уже вынес один обвинительный приговор Януковичу по делу о госизмене и заочно назначил ему 13 лет лишения свободы. Адвокаты экс-президента обжаловали приговор. Сам Янукович считает, что приговор не имеет ничего общего с законом, а судебный процесс был "политическим заказом". Он также заявил, что на судей по его делу оказывалось беспрецедентное давление.
0260046
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Ситуация на УкраинеВиктор ЯнуковичУкраинаВ мире
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