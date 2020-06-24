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В Германии призвали выработать общую с НАТО "идею угрозы от России"
Министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр заявила, что НАТО должна выработать общее понимание угрозы, исходящей от России. РИА Новости, 24.06.2020
2020-06-24T19:37
россия
аннегрет крамп-карренбауэр
мария захарова
сергей лавров
нато
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сша
в мире
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Например, вашего канцлера прослушивали американцы... Или забыли об этом? ;-)
14
А как же Югославия и таких стан много, очень вы помогли с самоопределение! А как же миллионы потерянных жизней юго- восточной Азии, где вы тихо сопели в """". Ныне вы возмущаетесь РОССИЕЙ почему она не в руинах. Так кто же вы?
13
6
россия
германия
сша
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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россия, аннегрет крамп-карренбауэр, мария захарова, сергей лавров, нато, владимир путин, германия, сша, в мире

В Германии призвали выработать общую с НАТО "идею угрозы от России"

19:37 24.06.2020
4436
© AP Photo / Michael SohnГенеральный секретарь немецкого Христианско-демократического союза Аннегрет Крамп-Карренбауэр
Генеральный секретарь немецкого Христианско-демократического союза Аннегрет Крамп-Карренбауэр
© AP Photo / Michael Sohn
БЕРЛИН, 24 июн - РИА Новости. Министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр заявила, что НАТО должна выработать общее понимание угрозы, исходящей от России.
"Вопрос того, как мы воспринимаем Россию, как мы оцениваем поведение России - это решающий вопрос. Это огромный вызов в Европе и в НАТО. Есть большая разница - если вы немец и живете в Германии, и вы в хорошей ситуации, окружены друзьями, или вы страна, которая имеет общую границу с Россией, или вы страны, подобные североевропейским, балтийским, восточноевропейским странам, которые на ежедневной основе видят нарушения со стороны России", - заявила она, выступая по видеосвязи в дискуссии на площадке американского аналитического центра Atlantic Council.
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"Есть разница, если вы видите нарушения вашего воздушного пространства, что мы видим в этих местах каждый день, в ваших территориальных водах. Есть разница, если вам приходится иметь дело с хакерскими атаками или дезинформационными кампаниями, например, немецкий бундестаг подвергся хакерской атаке несколько лет назад", - добавила министр.
По ее словам, все это делает важной цель - "работать над стратегическим компасом".
"Первый и самый важный шаг на пути к общему стратегическому пониманию - это сделать так, чтобы у нас была скоординированная и согласованная идея о восприятии угрозы, исходящей от России. Россия - важный партнер, важный сосед, люди там замечательные, но мы видим агрессивную, утверждающую себя политику от российского руководства. То, что мы переживаем, - это то, что историческая сфера влияния России, как предполагается, должна быть зафиксирована снова. Россия сделала это на востоке Украины, в Крыму, Россия не уважает право других стран на самоопределение", - заявила Крамп-Карренбауэр.
"Россия должна четко понять, что мы в Европе и НАТО сильны, мы последовательны в наших действиях, мы хотим всерьез работать над угрозой, которая исходит от России. Поэтому концепция сдерживания столь актуальна", - заявила министр.
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По ее словам, Европа и НАТО "по-прежнему нуждаются в ней (концепции сдерживания)". "В то же время мы хотим, чтобы Россия вернулась за стол переговоров, чтобы у нас было, например, действительное разоружение", - заявила Крамп-Карренбауэр.
Отношения РФ и западных стран ухудшились в связи с ситуацией на Украине и вокруг Крыма, который воссоединился с Россией после референдума на полуострове. Запад, обвинив РФ во вмешательстве, ввел против нее санкции, Москва приняла ответные меры, взяла курс на импортозамещение и не раз заявляла, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно. Россия неоднократно заявляла, что не является стороной конфликта на Украине и субъектом минских соглашений по урегулированию. В последнее время в Европе все чаще звучат мнения о необходимости отмены санкций против РФ.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
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Федеральная прокуратура Германии в мае выдала международный ордер на арест гражданина РФ Дмитрия Бадина, который подозревается в участии в хакерской атаке на бундестаг в 2015 году. Бадин также разыскивается ФБР США, американские следователи причисляют его к группе семи россиян, подозреваемых в кибервзломах, ФБР считает, что он является сотрудником российской военной разведки из ГРУ.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявляла, что Москва решительно отвергает обвинения в причастности России к хакерской атаке на бундестаг в 2015 году. Глава МИД России Сергей Лавров говорил, что Берлин не представил доказательств причастности Москвы к хакерской атаке.
27649113178
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РоссияАннегрет Крамп-КарренбауэрМария ЗахароваСергей ЛавровНАТОВладимир ПутинГерманияСШАВ мире
Популярные комментарии
Например, вашего канцлера прослушивали американцы... Или забыли об этом? ;-)
24 июня, 19:56
Владислав Леончук
1220000
А как же Югославия и таких стан много, очень вы помогли с самоопределение! А как же миллионы потерянных жизней юго- восточной Азии, где вы тихо сопели в """". Ныне вы возмущаетесь РОССИЕЙ почему она не в руинах. Так кто же вы?
24 июня, 19:55
ooval4000
1201000
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