В Германии призвали выработать общую с НАТО "идею угрозы от России"

БЕРЛИН, 24 июн - РИА Новости. Министр обороны Министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр заявила, что НАТО должна выработать общее понимание угрозы, исходящей от России.

"Вопрос того, как мы воспринимаем Россию, как мы оцениваем поведение России - это решающий вопрос. Это огромный вызов в Европе и в НАТО. Есть большая разница - если вы немец и живете в Германии, и вы в хорошей ситуации, окружены друзьями, или вы страна, которая имеет общую границу с Россией, или вы страны, подобные североевропейским, балтийским, восточноевропейским странам, которые на ежедневной основе видят нарушения со стороны России", - заявила она, выступая по видеосвязи в дискуссии на площадке американского аналитического центра Atlantic Council.

"Есть разница, если вы видите нарушения вашего воздушного пространства, что мы видим в этих местах каждый день, в ваших территориальных водах. Есть разница, если вам приходится иметь дело с хакерскими атаками или дезинформационными кампаниями, например, немецкий бундестаг подвергся хакерской атаке несколько лет назад", - добавила министр.

По ее словам, все это делает важной цель - "работать над стратегическим компасом".

"Первый и самый важный шаг на пути к общему стратегическому пониманию - это сделать так, чтобы у нас была скоординированная и согласованная идея о восприятии угрозы, исходящей от России. Россия - важный партнер, важный сосед, люди там замечательные, но мы видим агрессивную, утверждающую себя политику от российского руководства. То, что мы переживаем, - это то, что историческая сфера влияния России, как предполагается, должна быть зафиксирована снова. Россия сделала это на востоке Украины , в Крыму, Россия не уважает право других стран на самоопределение", - заявила Крамп-Карренбауэр.

"Россия должна четко понять, что мы в Европе и НАТО сильны, мы последовательны в наших действиях, мы хотим всерьез работать над угрозой, которая исходит от России. Поэтому концепция сдерживания столь актуальна", - заявила министр.

По ее словам, Европа и НАТО "по-прежнему нуждаются в ней (концепции сдерживания)". "В то же время мы хотим, чтобы Россия вернулась за стол переговоров, чтобы у нас было, например, действительное разоружение", - заявила Крамп-Карренбауэр.

Отношения РФ и западных стран ухудшились в связи с ситуацией на Украине и вокруг Крыма, который воссоединился с Россией после референдума на полуострове. Запад, обвинив РФ во вмешательстве, ввел против нее санкции, Москва приняла ответные меры, взяла курс на импортозамещение и не раз заявляла, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно. Россия неоднократно заявляла, что не является стороной конфликта на Украине и субъектом минских соглашений по урегулированию. В последнее время в Европе все чаще звучат мнения о необходимости отмены санкций против РФ.

Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина , вопрос Крыма "закрыт окончательно".

Федеральная прокуратура Германии в мае выдала международный ордер на арест гражданина РФ Дмитрия Бадина, который подозревается в участии в хакерской атаке на бундестаг в 2015 году. Бадин также разыскивается ФБР США , американские следователи причисляют его к группе семи россиян, подозреваемых в кибервзломах, ФБР считает, что он является сотрудником российской военной разведки из ГРУ.