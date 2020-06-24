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Погибшую на Бали блогершу Тропицель кремируют в четверг
Тело разбившейся на мотоцикле на острове Бали 18-летней россиянки Анастасии Зубриной, известной в социальных сетях как Настя Тропицель, кремируют в четверг без... РИА Новости, 24.06.2020
2020-06-24T18:20
анастасия тропицель
бали
индонезия
санкт-петербург
общество
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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анастасия тропицель, бали, индонезия, санкт-петербург, общество

Погибшую на Бали блогершу Тропицель кремируют в четверг

18:20 24.06.2020
4869
© Фото : @nastyatropiНастя Тропицель
Настя Тропицель
© Фото : @nastyatropi
С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 июн – РИА Новости. Тело разбившейся на мотоцикле на острове Бали 18-летней россиянки Анастасии Зубриной, известной в социальных сетях как Настя Тропицель, кремируют в четверг без присутствия родственников, которые не могут вылететь в Индонезию из-за закрытых границ, сообщила РИА Новости в среду мать погибшей девушки.
О гибели в ДТП на индонезийском острове Бали российского блогера-"миллионника" Насти Тропицель стало известно в воскресенье из сообщений в социальных сетях. По информации из соцсетей, спортивный мотоцикл, которым управляла россиянка, следуя без превышения скорости, внезапно потерял управление и врезался в бордюр. Россиянка получила тяжелую черепно-мозговую травму, от которой скончалась на месте ДТП. Пресс-атташе посольства России в Индонезии Денис Тетюшин сообщал РИА Новости, что российская дипмиссия занимается вопросом гибели Зубриной и поддерживает тесный контакт с ее родителями.
Настя Тропицель
23 июня, 00:54
Друзья блогерши Тропицель раскрыли детали ее гибели
"Церемония кремации состоится завтра в 15.00 по балийскому времени (10.00 мск)… Мы не можем туда выехать, так как границы закрыты… Там (на Бали – ред.) из родных никого нет", - рассказала мать погибшей россиянки.
По ее словам, вопрос доставки праха на родину пока не решен.
Тропицель, которая родилась и выросла в Санкт-Петербурге, вела блоги с 12 лет, писала о самостоятельности и свободе выбора, преодолении страхов путем погружения в то, что вызывает страх, о работе фриланса. Сама блогер в жизни следовала этим принципам и призывала подписчиков, которых только в ее Instargam-аккаунте было более миллиона, следовать ее примеру.
"Нас тормозят не обстоятельства и люди, а наши страхи, мы боимся выйти из зоны комфорта и отличаться от других, но я выбрала именно этот путь", - писала Зубрина.
По информации из соцсетей, россиянка приехала на Бали в прошлом году. Спортивный мотоцикл, на котором она разбилась, принадлежал ей: Анастасия, освоившая на острове езду на скутере, приобрела скоростной мотоцикл незадолго до трагедии и училась им управлять.
Настя Тропицель
22 июня, 05:11
В Сети отреагировали на сообщения о смерти блогерши Тропицель
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Анастасия ТропицельБалиИндонезияСанкт-ПетербургОбщество
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