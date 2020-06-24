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ЦИК Белоруссии получил документы на регистрацию Цепкало
Центризбирком Белоруссии получил документы от одного из претендентов в президенты республики, экс-главы администрации Парка высоких технологий Валерия Цепкало... РИА Новости, 24.06.2020
2020-06-24T18:13
валерий цепкало
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валерий цепкало, лидия ермошина, цик белоруссии, александр лукашенко, белоруссия, в мире

ЦИК Белоруссии получил документы на регистрацию Цепкало

18:13 24.06.2020
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© Фото : предоставлено штабом Валерия ЦепкалоПретендент в кандидаты в президенты Белоруссии Валерий Цепкало
Претендент в кандидаты в президенты Белоруссии Валерий Цепкало
© Фото : предоставлено штабом Валерия Цепкало
МИНСК, 24 июн - РИА Новости. Центризбирком Белоруссии получил документы от одного из претендентов в президенты республики, экс-главы администрации Парка высоких технологий Валерия Цепкало для его регистрации в качестве кандидата на высший государственный пост, сообщили РИА Новости в среду в ЦИК.
В субботу пакет документов в комиссию был подан от имени еще одного участника электоральной кампании - бывшего главы Белгазпромбанка Виктора Бабарико. Как сообщала РИА Новости глава Центризбиркома Лидия Ермошина, всего в выборах продолжают участие семь человек, которые сдали в соответствующие территориальные комиссии на проверку подписи граждан, собранные в поддержку своего выдвижения, в том числе Бабарико и Цепкало. Ранее команда Цепкало заявляла о преодолении политиком необходимого 100-тысячного барьера при сборе подписей.
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"Документы поступили (от Цепкало – ред.)", - рассказала представитель ЦИК. Таким образом, по ее словам, по состоянию на вечер среды комплекты документов поданы от двух претендентов на пост главы государства.
Выборы президента назначены в Белоруссии на 9 августа. Этап подачи в ЦИК документов на регистрацию кандидатов продолжается с 20 июня по 4 июля включительно. Действующий белорусский лидер Александр Лукашенко баллотируется на шестой срок.
Ранее в ЦИК республики РИА Новости сообщали, что заседание комиссии, на котором будут приниматься решения о регистрации либо нерегистрации кандидатов, запланировано на 14 июля. При принятии решения комиссия также будет учитывать нарушения избирательного законодательства претендентами в президенты и их инициативными группами в ходе сбора подписей граждан.
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Валерий ЦепкалоЛидия ЕрмошинаЦИК БелоруссииАлександр ЛукашенкоБелоруссияВ мире
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