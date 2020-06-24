ЦИК Белоруссии получил документы на регистрацию Цепкало

"Документы поступили (от Цепкало – ред.)", - рассказала представитель ЦИК. Таким образом, по ее словам, по состоянию на вечер среды комплекты документов поданы от двух претендентов на пост главы государства.

Ранее в ЦИК республики РИА Новости сообщали, что заседание комиссии, на котором будут приниматься решения о регистрации либо нерегистрации кандидатов, запланировано на 14 июля. При принятии решения комиссия также будет учитывать нарушения избирательного законодательства претендентами в президенты и их инициативными группами в ходе сбора подписей граждан.