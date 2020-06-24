США призвали Палестину изучить "сделку века"

"Не отвергая тяжелый труд, проделанный миротворцами за прошедшие годы, думаю, мы все согласимся с тем, что прошлые попытки не приблизили стороны к миру. Потрачено бесчисленное количество долларов на международные конференции, а также резолюции ООН и заявления по данному вопросу. Но реального прогресса мало... Мы призываем руководство Палестины внимательно изучить наше видение и взаимодействовать с нами", - сказала Крафт.