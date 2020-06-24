https://ria.ru/20200624/1573428139.html
США призвали Палестину изучить "сделку века"
США призывают руководство Палестины внимательно изучить план мирного урегулирования, предложенный ранее Вашингтоном, и приглашают к взаимодействию, заявила на... РИА Новости, 24.06.2020
2020-06-24T18:02
2020-06-24T18:02
"сделка века" по израилю и палестине
келли крафт
совет безопасности оон
оон
палестина
сша
израиль
в мире
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палестина
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn25.img.ria.ru/images/155113/48/1551134832_0:153:3206:1956_1400x0_80_0_0_df09387fb76c4caa37da01c4bc5108a0.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
"сделка века" по израилю и палестине, келли крафт, совет безопасности оон, оон, палестина, сша, израиль, в мире
ООН, 24 июн – РИА Новости. США
призывают руководство Палестины
внимательно изучить план мирного урегулирования, предложенный ранее Вашингтоном, и приглашают к взаимодействию, заявила на заседании СБ ООН
американский постпред при организации Келли Крафт
.
"Не отвергая тяжелый труд, проделанный миротворцами за прошедшие годы, думаю, мы все согласимся с тем, что прошлые попытки не приблизили стороны к миру. Потрачено бесчисленное количество долларов на международные конференции, а также резолюции ООН и заявления по данному вопросу. Но реального прогресса мало... Мы призываем руководство Палестины внимательно изучить наше видение и взаимодействовать с нами", - сказала Крафт.
Крафт указала, что план урегулирования, предложенный Штатами, не предлагается в обязательном порядке принять в нынешнем виде. "Это начало разговора, а не конец. Мы никогда не хотели навязывать решение. Я прошу международное сообщество и руководство Палестины не отвергать наше видение", - указала постпред.
При этом она заявила, что статус-кво в регионе не выгоден никому.
США в январе представили план мирного урегулирования, известный как "сделка века". План Белого дома признает Иерусалим
единой и неделимой столицей Израиля
, открывает для Израиля возможность аннексировать палестинские территории на Западном берегу реки Иордан
и распространить свой суверенитет на Иорданскую долину, а также предлагает создание демилитаризованного палестинского государства, лишенного контроля над своими границами и воздушным пространством. В качестве будущей столицы Палестины план предлагает деревню Абу-Дис в восточном пригороде Иерусалима. Палестинцы и ряд стран этот план не приняли, так как он, по их мнению, лишает палестинцев права на те территории, которые предусмотрены резолюциями ООН
.