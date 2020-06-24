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США призвали Палестину изучить "сделку века"
США призывают руководство Палестины внимательно изучить план мирного урегулирования, предложенный ранее Вашингтоном, и приглашают к взаимодействию, заявила на... РИА Новости, 24.06.2020
2020-06-24T18:02
"сделка века" по израилю и палестине
келли крафт
совет безопасности оон
оон
палестина
сша
израиль
в мире
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палестина
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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60
"сделка века" по израилю и палестине, келли крафт, совет безопасности оон, оон, палестина, сша, израиль, в мире

США призвали Палестину изучить "сделку века"

18:02 24.06.2020
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© AP Photo / Alex BrandonПосол США в Канаде Келли Крафт.
Посол США в Канаде Келли Крафт.
© AP Photo / Alex Brandon
ООН, 24 июн – РИА Новости. США призывают руководство Палестины внимательно изучить план мирного урегулирования, предложенный ранее Вашингтоном, и приглашают к взаимодействию, заявила на заседании СБ ООН американский постпред при организации Келли Крафт.
"Не отвергая тяжелый труд, проделанный миротворцами за прошедшие годы, думаю, мы все согласимся с тем, что прошлые попытки не приблизили стороны к миру. Потрачено бесчисленное количество долларов на международные конференции, а также резолюции ООН и заявления по данному вопросу. Но реального прогресса мало... Мы призываем руководство Палестины внимательно изучить наше видение и взаимодействовать с нами", - сказала Крафт.
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Крафт указала, что план урегулирования, предложенный Штатами, не предлагается в обязательном порядке принять в нынешнем виде. "Это начало разговора, а не конец. Мы никогда не хотели навязывать решение. Я прошу международное сообщество и руководство Палестины не отвергать наше видение", - указала постпред.
При этом она заявила, что статус-кво в регионе не выгоден никому.
США в январе представили план мирного урегулирования, известный как "сделка века". План Белого дома признает Иерусалим единой и неделимой столицей Израиля, открывает для Израиля возможность аннексировать палестинские территории на Западном берегу реки Иордан и распространить свой суверенитет на Иорданскую долину, а также предлагает создание демилитаризованного палестинского государства, лишенного контроля над своими границами и воздушным пространством. В качестве будущей столицы Палестины план предлагает деревню Абу-Дис в восточном пригороде Иерусалима. Палестинцы и ряд стран этот план не приняли, так как он, по их мнению, лишает палестинцев права на те территории, которые предусмотрены резолюциями ООН.
Сделка века Дональда Трампа: что США предложили Палестине и Израилю
3 февраля, 16:19
"Сделка века" Дональда Трампа: что США предложили Палестине и Израилю
0600730
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"Сделка века" по Израилю и ПалестинеКелли КрафтСовет Безопасности ООНООНПалестинаСШАИзраильВ мире
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