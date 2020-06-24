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Хинштейн прокомментировал потасовку в Саратовской областной думе
Необходимо детально разбираться в инциденте с потасовкой депутатов в Саратовской областной думе, заявил РИА Новости замсекретаря генсовета "Единой России"... РИА Новости, 24.06.2020
2020-06-24T18:00
николай бондаренко
кпрф
единая россия
саратовская областная дума
александр хинштейн
саратовская область
политика
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саратовская область
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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60
николай бондаренко, кпрф, единая россия, саратовская областная дума, александр хинштейн, саратовская область, политика

Хинштейн прокомментировал потасовку в Саратовской областной думе

18:00 24.06.2020
1892
© РИА Новости / Пресс-служба Госдумы РФ / Перейти в фотобанкПредседатель комитета Государственной Думы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн на пленарном заседании Государственной Думы РФ
Председатель комитета Государственной Думы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн на пленарном заседании Государственной Думы РФ
© РИА Новости / Пресс-служба Госдумы РФ
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Необходимо детально разбираться в инциденте с потасовкой депутатов в Саратовской областной думе, заявил РИА Новости замсекретаря генсовета "Единой России" Александр Хинштейн.
"Конечно, в этой ситуации необходимо разбираться самым детальным образом", - сказал Хинштейн.
Геннадий Зюганов
Вчера, 16:12
Зюганов пообещал разобраться с потасовкой в саратовской облдуме
Ранее во вторник заседание Саратовской областной думы, длившееся почти 12 часов, прервалось из-за потасовки среди депутатов. Она произошла во время выступления председателя мандатной комиссии Николая Бушуева (ЕР), оглашавшего решение о нарушении депутатами Дмитрием Чернышевским (ЕР) и Николаем Бондаренко (КПРФ) правил депутатской этики на заседаниях комитетов парламента.
Все началось после того, как сосед Бушуева в зале - депутат Анатолий Ципящук (ЕР) - со словами "проваливай отсюда" бросил бутылку с водой в сторону Бондаренко, который снимал выступление Бушуева на камеру мобильного телефона. После этого в зале началась потасовка, и спикер думы Александр Романов объявил перерыв прямо во время выступления Бушуева.
Глава фракции ЕР в саратовской облдуме Иван Дзюбан ранее сообщал РИА Новости, что фракция обратится в МВД по факту инцидента с потасовкой. По мнению Дзюбана, Бондаренко сам спровоцировал конфликт с Ципящуком.
Драка в Саратовской областной думе
Вчера, 14:27
Опубликовано видео драки депутатов Саратовской областной думы
2018441412
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Николай БондаренкоКПРФЕдиная РоссияСаратовская областная ДумаАлександр ХинштейнСаратовская областьПолитика
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