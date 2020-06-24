Хинштейн прокомментировал потасовку в Саратовской областной думе

МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Необходимо детально разбираться в инциденте с потасовкой депутатов в Саратовской областной думе, заявил РИА Новости замсекретаря генсовета "Единой России" Александр Хинштейн.
"Конечно, в этой ситуации необходимо разбираться самым детальным образом", - сказал Хинштейн.
Ранее во вторник заседание Саратовской областной думы, длившееся почти 12 часов, прервалось из-за потасовки среди депутатов. Она произошла во время выступления председателя мандатной комиссии Николая Бушуева (ЕР), оглашавшего решение о нарушении депутатами Дмитрием Чернышевским (ЕР) и Николаем Бондаренко (КПРФ) правил депутатской этики на заседаниях комитетов парламента.
Все началось после того, как сосед Бушуева в зале - депутат Анатолий Ципящук (ЕР) - со словами "проваливай отсюда" бросил бутылку с водой в сторону Бондаренко, который снимал выступление Бушуева на камеру мобильного телефона. После этого в зале началась потасовка, и спикер думы Александр Романов объявил перерыв прямо во время выступления Бушуева.
Глава фракции ЕР в саратовской облдуме Иван Дзюбан ранее сообщал РИА Новости, что фракция обратится в МВД по факту инцидента с потасовкой. По мнению Дзюбана, Бондаренко сам спровоцировал конфликт с Ципящуком.