Хинштейн прокомментировал потасовку в Саратовской областной думе

"Конечно, в этой ситуации необходимо разбираться самым детальным образом", - сказал Хинштейн.

Глава фракции ЕР в саратовской облдуме Иван Дзюбан ранее сообщал РИА Новости, что фракция обратится в МВД по факту инцидента с потасовкой. По мнению Дзюбана, Бондаренко сам спровоцировал конфликт с Ципящуком.