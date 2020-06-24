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Дуда призвал оставить в Европе американские войска, выводимые из Германии
Войска, которые США намерены вывести из Германии, должны остаться в Европе, заявил президент Польши Анджей Дуда журналистам в среду в Вашингтоне. РИА Новости, 24.06.2020
2020-06-24T17:24
анджей дуда
дональд трамп
нато
европа
сша
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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60
анджей дуда, дональд трамп, нато, европа, сша, в мире

Дуда призвал оставить в Европе американские войска, выводимые из Германии

17:24 24.06.2020
631
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкПрезидент Польши Анджей Дуда
Президент Польши Анджей Дуда
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Президент Польши Анджей Дуда. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 24 июн – РИА Новости. Войска, которые США намерены вывести из Германии, должны остаться в Европе, заявил президент Польши Анджей Дуда журналистам в среду в Вашингтоне.
Дуда в среду посещает США. Темой его переговоров с президентом США Дональдом Трампом будет сотрудничество в военной сфере и безопасности, здравоохранении и энергетики, в том числе ядерной.
"Если будут приняты решения о выводе войск США из какой-либо страны Европы, то нашей целью будет, чтобы они остались в Европе, чтобы Соединенные Штаты не вернули их в США или не перебросили в другую часть мира", - сказал Дуда.
По его словам, это необходимо для сохранения "европейской архитектуры безопасности".
Президент США Дональд Трамп на военной авиабазе Рамштайн, Германия
12 июня, 08:00
Союзничество под вопросом. США не хотят содержать базы в Германии
При этом польский президент подчеркнул, что по данному вопросу "решения всегда принимает тот, чьи это войска".
Ранее Трамп пообещал вдвое сократить число американских военных в Германии, до 25 тысяч человек, поскольку Берлин просрочил свои платежи в НАТО. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий надеется, что США перебазируют в республику хотя бы часть своих войск из Германии.
Военнослужащие армии США во время совместных учений войск НАТО Swift Response 2017 в Германии. Октябрь 2017
16 июня, 19:01
В Германии отреагировали на решение Трампа вывести войска
222102416
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Анджей ДудаДональд ТрампНАТОЕвропаСШАВ мире
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