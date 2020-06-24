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Дуда не подтвердил планы по увеличению американского контингента в Польше
Президент Польши Анджей Дуда не подтвердил планы увеличения американского военного контингента в республике на 2 тысячи человек вместо ранее планировавшейся... РИА Новости, 24.06.2020
2020-06-24T17:11
анджей дуда
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анджей дуда, дональд трамп, польша, сша, в мире

Дуда не подтвердил планы по увеличению американского контингента в Польше

17:11 24.06.2020
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© U.S. Army photo by Staff Sgt. Corinna BaltosАмериканские военные в Польше
Американские военные в Польше
© U.S. Army photo by Staff Sgt. Corinna Baltos
Американские военные в Польше. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 24 июн – РИА Новости. Президент Польши Анджей Дуда не подтвердил планы увеличения американского военного контингента в республике на 2 тысячи человек вместо ранее планировавшейся тысячи.
Дуда в среду посещает США. Темой его переговоров с президентом США Дональдом Трампом будет сотрудничество в военной сфере и безопасности, здравоохранении и энергетике, в том числе ядерной.
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий
6 июня, 10:43
Премьер Польши надеется, что США переведут в республику военных из ФРГ
Ранее польская Gazeta Prawna распространила информацию о том, что в Польшу должны будут перебазировать две тысячи американских военнослужащих в дополнение к имеющимся пяти, а не одну, как договаривались ранее, а также перебросить около 30 истребителей F-16 из Германии, где Трамп намерен серьезно сократить контингент.
"Разная информация на эту тему появляется. Я так могу ответить", - сказал Дуда журналистам в среду в Вашингтоне, отвечая на соответствующий вопрос.
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Анджей ДудаДональд ТрампПольшаСШАВ мире
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