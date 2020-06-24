Дуда не подтвердил планы по увеличению американского контингента в Польше

ВАШИНГТОН, 24 июн – РИА Новости. Президент Польши Анджей Дуда не подтвердил планы увеличения американского военного контингента в республике на 2 тысячи человек вместо ранее планировавшейся тысячи.
Дуда в среду посещает США. Темой его переговоров с президентом США Дональдом Трампом будет сотрудничество в военной сфере и безопасности, здравоохранении и энергетике, в том числе ядерной.
Ранее польская Gazeta Prawna распространила информацию о том, что в Польшу должны будут перебазировать две тысячи американских военнослужащих в дополнение к имеющимся пяти, а не одну, как договаривались ранее, а также перебросить около 30 истребителей F-16 из Германии, где Трамп намерен серьезно сократить контингент.
"Разная информация на эту тему появляется. Я так могу ответить", - сказал Дуда журналистам в среду в Вашингтоне, отвечая на соответствующий вопрос.