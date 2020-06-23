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США перебазируют в Польшу две тысячи военных
США перебазируют в Польшу не одну, а две тысячи военнослужащих, сообщает издание Gazeta Prawna. РИА Новости, 23.06.2020
2020-06-23T09:06
c-130 hercules
анджей дуда
дональд трамп
f-16
польша
сша
в мире
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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c-130 hercules, анджей дуда, дональд трамп, f-16, польша, сша, в мире

США перебазируют в Польшу две тысячи военных

09:06 23.06.2020
560
© REUTERS / Kacper PempelАмериканские военные на учениях в Польше.
Американские военные на учениях в Польше.
© REUTERS / Kacper Pempel
Американские военные на учениях в Польше. . Архивное фото
ВАРШАВА, 23 июн – РИА Новости. США перебазируют в Польшу не одну, а две тысячи военнослужащих, сообщает издание Gazeta Prawna.
Президент Польши Анджей Дуда 24 июля планирует посетить США. Одной из основных тем его переговоров с президентом США Дональдом Трампом будет сотрудничество в военной сфере.
"В нашу страну должны приехать до двух тысяч американских солдат, а не до тысячи, как предполагалось ранее. Передислоцировано также будет командование V корпуса армии США, которое сейчас находится в Германии", - говорится в сообщении.
Также, по данным издания, у США "имеется план перебросить в Польшу около 30 американских истребителей F-16".
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Кроме того, газета сообщает, что во время визита Дуды в США будет заключена договоренность о том, что Польше будет передано пять бывших в употреблении транспортных самолетов C-130 Hercules.
Также, по данным издания, Польша скоро заявит о намерении купить в США боевых вертолетов. "Ожидается, что это будут AH-64 Apache или Bell AH-1Z Viper", - говорится в сообщении.
Президенты Дуда и Трамп во время визита польского лидера планируют подписать соглашение DCA (Defence Cooperation Act), регулирующее условия, на которых американские войска будут находиться в Польше.
В настоящее время на территории Польши расквартированы около пяти тысяч американских солдат.
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C-130 HerculesАнджей ДудаДональд ТрампF-16ПольшаСШАВ мире
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