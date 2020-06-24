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75 лет Великой Победы
https://ria.ru/20200624/1573426014.html
Глава ЛНР наградил 500 военнослужащих Народной милиции юбилейной медалью
Пятьсот сотрудников Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики указом главы ЛНР Леонида Пасечника награждены юбилейными медалями "75 лет РИА Новости, 24.06.2020
2020-06-24T17:38
75 лет великой победы
леонид пасечник
луганская народная республика
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353
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леонид пасечник, луганская народная республика

Глава ЛНР наградил 500 военнослужащих Народной милиции юбилейной медалью

17:05 24.06.2020 (обновлено: 17:38 24.06.2020)
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкГлава Луганской народной республики Леонид Пасечник
Глава Луганской народной республики Леонид Пасечник
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Глава Луганской народной республики Леонид Пасечник. Архивное фото
ЛУГАНСК, 24 июн - РИА Новости. Пятьсот сотрудников Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики указом главы ЛНР Леонида Пасечника награждены юбилейными медалями "75 лет Победы".
"За образцовое исполнение воинского и служебного долга, высокую боевую готовность, патриотизм, верность и преданность идеалам ЛНР, а также в связи с 75-й годовщиной Победы военнослужащие Народной милиции ЛНР награждены юбилейной медалью "75-лет Победы", - говорится в указе главы ЛНР.
В пресс-службе главы ЛНР уточнили, что юбилейные медали получили пятьсот сотрудников Народной милиции ЛНР.
Парад Победы в Луганске
Вчера, 12:5175 лет Великой Победы
В Луганске прошел военный парад в честь 75-летия Победы
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75 лет Великой ПобедыЛеонид ПасечникЛуганская Народная Республика
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