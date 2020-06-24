Глава ЛНР наградил 500 военнослужащих Народной милиции юбилейной медалью

"За образцовое исполнение воинского и служебного долга, высокую боевую готовность, патриотизм, верность и преданность идеалам ЛНР, а также в связи с 75-й годовщиной Победы военнослужащие Народной милиции ЛНР награждены юбилейной медалью "75-лет Победы", - говорится в указе главы ЛНР.