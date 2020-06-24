https://ria.ru/20200624/1573426014.html
Глава ЛНР наградил 500 военнослужащих Народной милиции юбилейной медалью
Пятьсот сотрудников Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики указом главы ЛНР Леонида Пасечника награждены юбилейными медалями "75 лет РИА Новости, 24.06.2020
2020-06-24T17:05
2020-06-24T17:38
75 лет великой победы
леонид пасечник
луганская народная республика
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https://ria.ru/20200624/1573415598.html
1
луганская народная республика
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/06/14/1573219792_0:73:3133:1835_1400x0_80_0_0_5ff319b0916bc12e6db7c1195e048019.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
леонид пасечник, луганская народная республика