МВФ спрогнозировал падение ВВП России на 6,6 процента из-за коронавируса

ВАШИНГТОН, 24 июн – РИА Новости. В текущем году из-за пандемии коронавируса российский ВВП упадет на 6,6 процента, считают в Международном валютном фонде.

В июньском докладе фонда World Economic Outlook отмечается, что эпидемия привела к обвалу цен на нефть, что сказалось на российской экономике.

Пару месяцев назад в прогнозе МВФ говорилось, что российский ВВП в 2020 году опустится на 5,5 процента. Таким образом, организация ухудшила свой прогноз.

Тем не менее, результаты следующего года в МВФ, наоборот, оценивают оптимистично. Фонд ожидает, что российский ВВП вырастет на 4,1 процента, что на 0,6 процентного пункта больше апрельского прогноза.