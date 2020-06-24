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МВФ спрогнозировал падение ВВП России на 6,6 процента из-за коронавируса
В текущем году из-за пандемии коронавируса российский ВВП упадет на 6,6 процента, считают в Международном валютном фонде. РИА Новости, 24.06.2020
2020-06-24T18:29
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
россия
мвф
экономика
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Честно скажу, что вряд ли ! Нам что 6, что 16 всё едино. Экономические законы, впрочем как многие другие тут слабо действуют. Да что говорить, физические законы и те могут менять и отменять ! )))
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россия
РИА Новости
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РИА Новости
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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60
коронавирус covid-19, россия, мвф, экономика

МВФ спрогнозировал падение ВВП России на 6,6 процента из-за коронавируса

16:30 24.06.2020 (обновлено: 18:29 24.06.2020)
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкЗдание Международного валютного фонда в Вашингтоне
Здание Международного валютного фонда в Вашингтоне
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
ВАШИНГТОН, 24 июн – РИА Новости. В текущем году из-за пандемии коронавируса российский ВВП упадет на 6,6 процента, считают в Международном валютном фонде.
В июньском докладе фонда World Economic Outlook отмечается, что эпидемия привела к обвалу цен на нефть, что сказалось на российской экономике.
Пару месяцев назад в прогнозе МВФ говорилось, что российский ВВП в 2020 году опустится на 5,5 процента. Таким образом, организация ухудшила свой прогноз.
Тем не менее, результаты следующего года в МВФ, наоборот, оценивают оптимистично. Фонд ожидает, что российский ВВП вырастет на 4,1 процента, что на 0,6 процентного пункта больше апрельского прогноза.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Международный деловой центр Москва-Сити
21 апреля, 03:38Распространение нового коронавируса
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Обсудить 8
Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19РоссияМВФЭкономика
Популярные комментарии
Честно скажу, что вряд ли ! Нам что 6, что 16 всё едино. Экономические законы, впрочем как многие другие тут слабо действуют. Да что говорить, физические законы и те могут менять и отменять ! )))
24 июня, 17:54
yyyu55 yu55
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