https://ria.ru/20200624/1573425212.html
МВФ спрогнозировал падение ВВП России на 6,6 процента из-за коронавируса
В текущем году из-за пандемии коронавируса российский ВВП упадет на 6,6 процента, считают в Международном валютном фонде. РИА Новости, 24.06.2020
2020-06-24T16:30
2020-06-24T18:29
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
россия
мвф
экономика
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https://ria.ru/20200421/1570326072.html
yu55 yu55
Честно скажу, что вряд ли ! Нам что 6, что 16 всё едино. Экономические законы, впрочем как многие другие тут слабо действуют. Да что говорить, физические законы и те могут менять и отменять ! )))
14
8
россия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn24.img.ria.ru/images/152901/70/1529017072_0:160:3076:1890_1400x0_80_0_0_97431bb4c62930f98841ab78cee606df.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, россия, мвф, экономика
ВАШИНГТОН, 24 июн – РИА Новости. В текущем году из-за пандемии коронавируса российский ВВП упадет на 6,6 процента, считают в Международном валютном фонде.
В июньском докладе фонда World Economic Outlook отмечается, что эпидемия привела к обвалу цен на нефть, что сказалось на российской экономике.
Пару месяцев назад в прогнозе МВФ
говорилось, что российский ВВП в 2020 году опустится на 5,5 процента. Таким образом, организация ухудшила свой прогноз.
Тем не менее, результаты следующего года в МВФ, наоборот, оценивают оптимистично. Фонд ожидает, что российский ВВП вырастет на 4,1 процента, что на 0,6 процентного пункта больше апрельского прогноза.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.