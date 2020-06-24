"Яндекс" ведет переговоры о выкупе доли Uber в "Яндекс.Такси"

"Мы на постоянной связи по Uber в рамках нашего бизнеса "Яндекс.Такси", и мы, разумеется, находимся в активном диалоге. На сегодняшний день нет ничего необратимого, или в процессе, но я думаю, что мы очень заинтересованы в увеличении этой доли и получении полного контроля над этим активом. Я думаю, что это вопрос того, сможем ли мы договориться по цене", - сказал он в ходе конференц-колла.