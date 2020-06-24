Зюганов пообещал разобраться с потасовкой в саратовской облдуме

МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов сообщил РИА Новости, что намерен разобраться с инцидентом, произошедшим в саратовской областной думе с участием представителя фракции, когда несколько депутатов устроили потасовку прямо в зале заседаний.
Ранее во вторник заседание Саратовской областной думы, длившееся почти 12 часов, прервалось из-за потасовки среди депутатов. Она произошла во время выступления председателя мандатной комиссии Николая Бушуева (ЕР), оглашавшего решение о нарушении депутатами Дмитрием Чернышевским (ЕР) и Николаем Бондаренко (КПРФ) правил депутатской этики на заседаниях комитетов парламента. Все началось после того, как сосед Бушуева в зале - депутат Анатолий Ципящук (ЕР) - со словами "проваливай отсюда" бросил бутылку с водой в сторону Бондаренко, который снимал выступление Бушуева на камеру мобильного телефона. После этого в зале началась потасовка, и спикер думы Александр Романов объявил перерыв прямо во время выступления Бушуева.
"Мы сегодня на параде (Победы) пробыли, давайте, я разберусь, потом прокомментирую", - сказал политик на просьбу агентства прокомментировать саратовский инцидент.