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Зюганов пообещал разобраться с потасовкой в саратовской облдуме
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов сообщил РИА Новости, что намерен разобраться с инцидентом, произошедшим в саратовской областной думе с участием представителя... РИА Новости, 24.06.2020
2020-06-24T16:12
кпрф
геннадий зюганов
саратовская область
происшествия
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саратовская область
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2020
РИА Новости
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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60
кпрф, геннадий зюганов, саратовская область, происшествия

Зюганов пообещал разобраться с потасовкой в саратовской облдуме

16:12 24.06.2020
16958
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк Геннадий Зюганов
 Геннадий Зюганов
© РИА Новости / Максим Блинов
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Геннадий Зюганов. Архивное фото
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов сообщил РИА Новости, что намерен разобраться с инцидентом, произошедшим в саратовской областной думе с участием представителя фракции, когда несколько депутатов устроили потасовку прямо в зале заседаний.
Ранее во вторник заседание Саратовской областной думы, длившееся почти 12 часов, прервалось из-за потасовки среди депутатов. Она произошла во время выступления председателя мандатной комиссии Николая Бушуева (ЕР), оглашавшего решение о нарушении депутатами Дмитрием Чернышевским (ЕР) и Николаем Бондаренко (КПРФ) правил депутатской этики на заседаниях комитетов парламента. Все началось после того, как сосед Бушуева в зале - депутат Анатолий Ципящук (ЕР) - со словами "проваливай отсюда" бросил бутылку с водой в сторону Бондаренко, который снимал выступление Бушуева на камеру мобильного телефона. После этого в зале началась потасовка, и спикер думы Александр Романов объявил перерыв прямо во время выступления Бушуева.
Драка в Саратовской областной думе
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Опубликовано видео драки депутатов Саратовской областной думы
"Мы сегодня на параде (Победы) пробыли, давайте, я разберусь, потом прокомментирую", - сказал политик на просьбу агентства прокомментировать саратовский инцидент.
373961921
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КПРФГеннадий ЗюгановСаратовская областьПроисшествия
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