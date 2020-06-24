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В Самаре военные провели парад у дома участника ВОВ
Военнослужащие ЦВО в среду провели персональный парад у дома участника Великой Отечественной войны Александра Лаврентьева, сообщает пресс-служба округа. РИА Новости, 24.06.2020
2020-06-24T17:38
75 лет великой победы
центральный военный округ
парад победы
великая отечественная война (1941-1945)
самара
общество
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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центральный военный округ, парад победы, великая отечественная война (1941-1945), самара, общество

В Самаре военные провели парад у дома участника ВОВ

16:07 24.06.2020 (обновлено: 17:38 24.06.2020)
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© Фото : пресс-служба ЦВОПоздравление участника Великой Отечественной войны Александра Лаврентьева у его дома в Самаре
Поздравление участника Великой Отечественной войны Александра Лаврентьева у его дома в Самаре
© Фото : пресс-служба ЦВО
САМАРА, 24 июн - РИА Новости. Военнослужащие ЦВО в среду провели персональный парад у дома участника Великой Отечественной войны Александра Лаврентьева, сообщает пресс-служба округа.

"Военнослужащие Центрального военного округа после парада Победы в Самаре провели мини-парад у дома участника Великой Отечественной войны Александра Григорьевича Лаврентьева", - говорится в сообщении.

Военный парад в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов на Красной площади в Москве
Вчера, 14:2275 лет Великой Победы
Парад на Красной площади в честь 75-летия ПобедыРовно через 75 лет после исторического Парада Победы в честь разгрома Советским Союзом фашистской Германии в Москве, на Красной площади прошел парад в ознаменование этой памятной даты. Самые яркие моменты — в фотоленте Ria.ru.
По данным пресс-службы, военнослужащие под окнами ветерана произнесли в честь него трехкратное "Слава", коллективно спели песни "Победа", "Мы - армия страны, мы - армия народа" и "Прощание славянки". Аккомпанировал парадным расчетам полный состав оркестра 2-й общевойсковой армии, завершилось мероприятие прохождением военнослужащих торжественным маршем.
© Фото : пресс-служба ЦВОПоздравление участника Великой Отечественной войны Александра Лаврентьева у его дома в Самаре
Поздравление участника Великой Отечественной войны Александра Лаврентьева у его дома в Самаре
© Фото : пресс-служба ЦВО
Поздравление участника Великой Отечественной войны Александра Лаврентьева у его дома в Самаре
Отмечается, что ветеран живет рядом с центральной площадью города и по состоянию здоровья уже несколько лет не может посетить парад. Александр Григорьевич поблагодарил военнослужащих за персональный праздник и пошутил, что обычно в день парада они вместе с женой, ветераном труда, Анной Яковлевной открывают окно и "слушают" парад на площади.
Соседи ветерана рассказали, что Лаврентьев - последний из более 40 участников войны, которые жили в доме на улице Фрунзе. "Этот дом раньше был военным, тут практически каждая квартира принадлежала участнику Великой Отечественной войны. Все, к сожалению, умерли. Последнюю участницу войны, зенитчицу, захоронили позавчера. Александр Григорьевич - последний участник войны нашего дома. Мы вам очень благодарны, что устроили для него такой персональный праздник. Я не могла сдержать слез", - сказала соседка ветерана Екатерина Тергалинская.
Главнокомандующий сухопутными войсками МО РФ генерал-полковник Олег Салюков во время военного парада в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов на Красной площади в Москве
Вчера, 12:09
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75 лет Великой ПобедыЦентральный военный округПарад ПобедыВеликая Отечественная война (1941-1945)СамараОбщество
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