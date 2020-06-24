В Самаре военные провели парад у дома участника ВОВ

Поздравление участника Великой Отечественной войны Александра Лаврентьева у его дома в Самаре

© Фото : пресс-служба ЦВО Поздравление участника Великой Отечественной войны Александра Лаврентьева у его дома в Самаре

САМАРА, 24 июн - РИА Новости. Военнослужащие Военнослужащие ЦВО в среду провели персональный парад у дома участника Великой Отечественной войны Александра Лаврентьева, сообщает пресс-служба округа.

"Военнослужащие Центрального военного округа после парада Победы в Самаре провели мини-парад у дома участника Великой Отечественной войны Александра Григорьевича Лаврентьева", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, военнослужащие под окнами ветерана произнесли в честь него трехкратное "Слава", коллективно спели песни "Победа", "Мы - армия страны, мы - армия народа" и "Прощание славянки". Аккомпанировал парадным расчетам полный состав оркестра 2-й общевойсковой армии, завершилось мероприятие прохождением военнослужащих торжественным маршем.

© Фото : пресс-служба ЦВО Поздравление участника Великой Отечественной войны Александра Лаврентьева у его дома в Самаре © Фото : пресс-служба ЦВО Поздравление участника Великой Отечественной войны Александра Лаврентьева у его дома в Самаре

Отмечается, что ветеран живет рядом с центральной площадью города и по состоянию здоровья уже несколько лет не может посетить парад. Александр Григорьевич поблагодарил военнослужащих за персональный праздник и пошутил, что обычно в день парада они вместе с женой, ветераном труда, Анной Яковлевной открывают окно и "слушают" парад на площади.