В Самаре военные провели парад у дома участника ВОВ

САМАРА, 24 июн - РИА Новости. Военнослужащие ЦВО в среду провели персональный парад у дома участника Великой Отечественной войны Александра Лаврентьева, сообщает пресс-служба округа.
"Военнослужащие Центрального военного округа после парада Победы в Самаре провели мини-парад у дома участника Великой Отечественной войны Александра Григорьевича Лаврентьева", - говорится в сообщении.
Вчера, 14:2275 лет Великой ПобедыПарад на Красной площади в честь 75-летия ПобедыРовно через 75 лет после исторического Парада Победы в честь разгрома Советским Союзом фашистской Германии в Москве, на Красной площади прошел парад в ознаменование этой памятной даты. Самые яркие моменты — в фотоленте Ria.ru.
По данным пресс-службы, военнослужащие под окнами ветерана произнесли в честь него трехкратное "Слава", коллективно спели песни "Победа", "Мы - армия страны, мы - армия народа" и "Прощание славянки". Аккомпанировал парадным расчетам полный состав оркестра 2-й общевойсковой армии, завершилось мероприятие прохождением военнослужащих торжественным маршем.
© Фото : пресс-служба ЦВОПоздравление участника Великой Отечественной войны Александра Лаврентьева у его дома в Самаре
© Фото : пресс-служба ЦВО
Поздравление участника Великой Отечественной войны Александра Лаврентьева у его дома в Самаре
Отмечается, что ветеран живет рядом с центральной площадью города и по состоянию здоровья уже несколько лет не может посетить парад. Александр Григорьевич поблагодарил военнослужащих за персональный праздник и пошутил, что обычно в день парада они вместе с женой, ветераном труда, Анной Яковлевной открывают окно и "слушают" парад на площади.
Соседи ветерана рассказали, что Лаврентьев - последний из более 40 участников войны, которые жили в доме на улице Фрунзе. "Этот дом раньше был военным, тут практически каждая квартира принадлежала участнику Великой Отечественной войны. Все, к сожалению, умерли. Последнюю участницу войны, зенитчицу, захоронили позавчера. Александр Григорьевич - последний участник войны нашего дома. Мы вам очень благодарны, что устроили для него такой персональный праздник. Я не могла сдержать слез", - сказала соседка ветерана Екатерина Тергалинская.