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Путин вручает в Кремле премии за достижения в гуманитарной сфере
Президент России Владимир Путин вручает государственные премии РФ за выдающиеся достижения в области науки и технологий, литературы и искусства, а также... РИА Новости, 24.06.2020
2020-06-24T17:07
россия
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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россия, владимир путин, общество

Путин вручает в Кремле премии за достижения в гуманитарной сфере

15:54 24.06.2020 (обновлено: 17:07 24.06.2020)
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин на церемонии вручения государственных премий РФ
Президент России Владимир Путин на церемонии вручения государственных премий РФ
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Президент России Владимир Путин вручает государственные премии РФ за выдающиеся достижения в области науки и технологий, литературы и искусства, а также гуманитарной деятельности, благотворительности и правозащиты, торжественная церемония проходит в Кремле.
Глава государства вручает госпремии за 2019 год. Среди лауреатов - композитор Давид Тухманов, народный артист РФ, учредитель благотворительного фонда Константин Хабенский, главврач Городской клинической больницы №15 имени Филатова Валерий Вечорко, председатель совета Общероссийской общественной благотворительной организации "Союз семей военнослужащих России" Мария Большакова, директор музея-усадьбы С.В. Рахманинова "Ивановка" Александр Ермаков, писатель и литературовед Валентин Курбатов, этнограф и директор Иркутского регионального центра русского языка Галина Медведева.
Главный врач Городской клинической больницы № 15 имени О.М. Филатова Валерий Вечорко
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Также среди тех, кто получает премию гендиректор компании "Биокад" Дмитрий Морозов, директор Института теплофизики имени Кутателадзе Сибирского отделения РАН академик Дмитрий Маркович, директор Музея антропологии и этнографии имени Петра Великого (Кунсткамера, Санкт-Петербург) Российской академии наук, член-корреспондент РАН Андрей Головнев и другие.
Государственные премии Российской Федерации присуждаются ежегодно. Обычно награждение лауреатов проходит в Кремле в День России, однако в этом году данную церемонию решено было перенести на 24 июня, а в День России Путин награждал героев труда.
Президент РФ Владимир Путин и актер театра и кино, кинорежиссер, учредитель благотворительного фонда Константин Хабенский на церемонии вручения государственных премий РФ
Вчера, 15:40Культура
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Путин в начале церемонии отметил, что не все лауреаты сегодня получат награды. "Известные причины внесли немало корректив в нашу жизнь в последнее время, и не все удостоенные государственной премии смогут присутствовать здесь. Знаки лауреатов обязательно будут вручены им позднее", - сказал президент.
В частности, в Кремле не было композитора Давида Тухманова, написавшего музыку к песне "День Победы". Он живет не в России и не смог приехать.
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РоссияВладимир ПутинОбщество
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