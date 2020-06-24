Путин вручает в Кремле премии за достижения в гуманитарной сфере

Путин в начале церемонии отметил, что не все лауреаты сегодня получат награды. "Известные причины внесли немало корректив в нашу жизнь в последнее время, и не все удостоенные государственной премии смогут присутствовать здесь. Знаки лауреатов обязательно будут вручены им позднее", - сказал президент.