Путин вручает в Кремле премии за достижения в гуманитарной сфере

МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Президент России Владимир Путин вручает государственные премии РФ за выдающиеся достижения в области науки и технологий, литературы и искусства, а также гуманитарной деятельности, благотворительности и правозащиты, торжественная церемония проходит в Кремле.
Глава государства вручает госпремии за 2019 год. Среди лауреатов - композитор Давид Тухманов, народный артист РФ, учредитель благотворительного фонда Константин Хабенский, главврач Городской клинической больницы №15 имени Филатова Валерий Вечорко, председатель совета Общероссийской общественной благотворительной организации "Союз семей военнослужащих России" Мария Большакова, директор музея-усадьбы С.В. Рахманинова "Ивановка" Александр Ермаков, писатель и литературовед Валентин Курбатов, этнограф и директор Иркутского регионального центра русского языка Галина Медведева.
Также среди тех, кто получает премию гендиректор компании "Биокад" Дмитрий Морозов, директор Института теплофизики имени Кутателадзе Сибирского отделения РАН академик Дмитрий Маркович, директор Музея антропологии и этнографии имени Петра Великого (Кунсткамера, Санкт-Петербург) Российской академии наук, член-корреспондент РАН Андрей Головнев и другие.
Государственные премии Российской Федерации присуждаются ежегодно. Обычно награждение лауреатов проходит в Кремле в День России, однако в этом году данную церемонию решено было перенести на 24 июня, а в День России Путин награждал героев труда.
Путин в начале церемонии отметил, что не все лауреаты сегодня получат награды. "Известные причины внесли немало корректив в нашу жизнь в последнее время, и не все удостоенные государственной премии смогут присутствовать здесь. Знаки лауреатов обязательно будут вручены им позднее", - сказал президент.
В частности, в Кремле не было композитора Давида Тухманова, написавшего музыку к песне "День Победы". Он живет не в России и не смог приехать.