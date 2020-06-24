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75 лет Великой Победы
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Володин возложил цветы на Мамаевом кургане
Председатель Государственной думы России Вячеслав Володин возложил цветы на Мамаевом кургане в день проведения Парада Победы, сообщили журналистам в... РИА Новости, 24.06.2020
2020-06-24T21:37
75 лет великой победы
андрей бочаров
вячеслав володин
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общество
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353
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андрей бочаров, вячеслав володин, волгоград, волгоградская область, общество

Володин возложил цветы на Мамаевом кургане

15:42 24.06.2020 (обновлено: 21:37 24.06.2020)
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© РИА Новости / Кирилл Брага / Перейти в фотобанкМонумент "Родина-мать зовет!" на Мамаевом кургане после реставрации
Монумент Родина-мать зовет! на Мамаевом кургане после реставрации
© РИА Новости / Кирилл Брага
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ВОЛГОГРАД, 24 июн – РИА Новости. Председатель Государственной думы России Вячеслав Володин возложил цветы на Мамаевом кургане в день проведения Парада Победы, сообщили журналистам в администрации Волгоградской области.
По информации ведомства, Володин в среду прибыл в Волгоград с рабочим визитом.
"Вместе с губернатором Андреем Бочаровым он возложил цветы на главной высоте России — Мамаевом кургане, который по праву считается одним из символов священной памяти", - сообщили в администрации.
Володин, слова которого приводит пресс-служба Думы, отметил значимость мемориального комплекса как символа Великой Победы, как места священной памяти о тех, кто отдал свои жизни за страну.
оеннослужащие парадных расчетов на военном параде в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге
Вчера, 20:1575 лет Великой Победы
Парад Победы в российских городах
Председатель палаты также подчеркнул, что война не обошла стороной ни одну семью. Он рассказал, что в годы войны у него погиб дедушка, у его бабушки погибли три брата, а у отца - брат.
"Победа дала возможность всем нам, не только гражданам России, жить, планировать будущее, растить детей, радоваться жизни. И сегодня мы должны сделать все, чтобы никто не мог очернить нашу Победу. Мы должны ценить память наших близких - тех, кто ради нас пожертвовал собой, кто остался в сырой земле и не может себя защитить. Мы должны эту память пронести через годы и века, передавая ее нашим детям и внукам. Я надеюсь, что так оно и будет, потому что без этого мы все себя не мыслим. Это действительно для нас святой день и святой праздник", - добавил политик.
Ранее сообщалось, что в Волгограде в среду прошел военный парад в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.
Военный парад в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов на Красной площади в Москве
Вчера, 14:2275 лет Великой Победы
Парад на Красной площади в честь 75-летия ПобедыРовно через 75 лет после исторического Парада Победы в честь разгрома Советским Союзом фашистской Германии в Москве, на Красной площади прошел парад в ознаменование этой памятной даты. Самые яркие моменты — в фотоленте Ria.ru.
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75 лет Великой ПобедыАндрей БочаровВячеслав ВолодинВолгоградВолгоградская областьОбщество
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