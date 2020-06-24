ВОЛГОГРАД, 24 июн – РИА Новости. Председатель Государственной думы России Вячеслав Володин возложил цветы на Мамаевом кургане в день проведения Парада Победы, сообщили журналистам в администрации Волгоградской области.
По информации ведомства, Володин в среду прибыл в Волгоград с рабочим визитом.
"Вместе с губернатором Андреем Бочаровым он возложил цветы на главной высоте России — Мамаевом кургане, который по праву считается одним из символов священной памяти", - сообщили в администрации.
Володин, слова которого приводит пресс-служба Думы, отметил значимость мемориального комплекса как символа Великой Победы, как места священной памяти о тех, кто отдал свои жизни за страну.
Председатель палаты также подчеркнул, что война не обошла стороной ни одну семью. Он рассказал, что в годы войны у него погиб дедушка, у его бабушки погибли три брата, а у отца - брат.
"Победа дала возможность всем нам, не только гражданам России, жить, планировать будущее, растить детей, радоваться жизни. И сегодня мы должны сделать все, чтобы никто не мог очернить нашу Победу. Мы должны ценить память наших близких - тех, кто ради нас пожертвовал собой, кто остался в сырой земле и не может себя защитить. Мы должны эту память пронести через годы и века, передавая ее нашим детям и внукам. Я надеюсь, что так оно и будет, потому что без этого мы все себя не мыслим. Это действительно для нас святой день и святой праздник", - добавил политик.
Ранее сообщалось, что в Волгограде в среду прошел военный парад в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.
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