Володин возложил цветы на Мамаевом кургане

"Победа дала возможность всем нам, не только гражданам России, жить, планировать будущее, растить детей, радоваться жизни. И сегодня мы должны сделать все, чтобы никто не мог очернить нашу Победу. Мы должны ценить память наших близких - тех, кто ради нас пожертвовал собой, кто остался в сырой земле и не может себя защитить. Мы должны эту память пронести через годы и века, передавая ее нашим детям и внукам. Я надеюсь, что так оно и будет, потому что без этого мы все себя не мыслим. Это действительно для нас святой день и святой праздник", - добавил политик.