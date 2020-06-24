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75 лет Великой Победы
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Путин заявил, что Россия по праву претендует на звание великой державы
Россия может претендовать и по праву претендует на звание великой державы благодаря выдающимся людям, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 24.06.2020
2020-06-24T17:39
75 лет великой победы
россия
великая отечественная война (1941-1945)
вторая мировая война (1939-1945)
владимир путин
в мире
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РИА Новости
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2020
РИА Новости
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7 495 645-6601 
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353
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, великая отечественная война (1941-1945), вторая мировая война (1939-1945), владимир путин, в мире

Путин заявил, что Россия по праву претендует на звание великой державы

15:10 24.06.2020 (обновлено: 17:39 24.06.2020)
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин в Кремле
Президент РФ Владимир Путин в Кремле
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
Президент РФ Владимир Путин в Кремле
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Россия может претендовать и по праву претендует на звание великой державы благодаря выдающимся людям, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Те, кто находятся сегодня здесь, в Кремле, безусловно, являются представителями различных отрядов, благодаря которым Россия может претендовать и по праву претендует на то, чтобы называться великой державой", - сказал Путин на церемонии вручения государственных премий за выдающиеся достижения в области науки и технологий, литературы и искусства, а также гуманитарной деятельности, благотворительности и правозащиты.
Министр обороны РФ Сергей Шойгу и главнокомандующий сухопутными войсками РФ генерал армии Олег Салюков во время военного парада в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов на Красной площади в Москве
Вчера, 10:2775 лет Великой Победы
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Он привел слова одной из лауреатов, которая говорила о морально-нравственных основах, на которых жизнь строилась веками: взаимоподдержке, взаимопомощи, объединении усилий при решении общих задач.
"Должен сказать, что это морально-нравственный фундамент, на котором по сути-то стоит, стояла, и я думаю, стоять будет Россия. Всегда. Именно объединяя усилия, мы всегда добивались выдающихся побед и замечательных результатов практически во всех областях", - сказал Путин.
Глава государства поблагодарил лауреатов за их труд, талант и за результаты их работы.
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75 лет Великой ПобедыРоссияВеликая Отечественная война (1941-1945)Вторая мировая война (1939-1945)Владимир ПутинВ мире
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24 июня, 16:03
Konstantin Artemiev
3400002
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