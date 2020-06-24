https://ria.ru/20200624/1573421862.html
Путин заявил, что Россия по праву претендует на звание великой державы
Россия может претендовать и по праву претендует на звание великой державы благодаря выдающимся людям, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 24.06.2020
2020-06-24T15:10
2020-06-24T17:39
75 лет великой победы
россия
великая отечественная война (1941-1945)
вторая мировая война (1939-1945)
владимир путин
в мире
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https://ria.ru/20200624/1573406651.html
Konstantin Artemiev
Пока жемниби сражается за роль твёрдой валюты с капустой Путин страдает манией величия. Сделайте наконец рубль конвертируемым - будет хоть какой-то шаг на пути к желанному...
36
3
россия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/06/18/1573418018_0:105:2929:1753_1400x0_80_0_0_4f047c3e4697784a545ab0152f0a4bfd.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, великая отечественная война (1941-1945), вторая мировая война (1939-1945), владимир путин, в мире
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости.
Россия может претендовать и по праву претендует на звание великой державы благодаря выдающимся людям, заявил президент РФ Владимир Путин
.
"Те, кто находятся сегодня здесь, в Кремле, безусловно, являются представителями различных отрядов, благодаря которым Россия может претендовать и по праву претендует на то, чтобы называться великой державой", - сказал Путин на церемонии вручения государственных премий за выдающиеся достижения в области науки и технологий, литературы и искусства, а также гуманитарной деятельности, благотворительности и правозащиты.
Он привел слова одной из лауреатов, которая говорила о морально-нравственных основах, на которых жизнь строилась веками: взаимоподдержке, взаимопомощи, объединении усилий при решении общих задач.
"Должен сказать, что это морально-нравственный фундамент, на котором по сути-то стоит, стояла, и я думаю, стоять будет Россия. Всегда. Именно объединяя усилия, мы всегда добивались выдающихся побед и замечательных результатов практически во всех областях", - сказал Путин.
Глава государства поблагодарил лауреатов за их труд, талант и за результаты их работы.