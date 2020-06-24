В Китае прокомментировали празднование 75-летия Победы в России

"В этом году исполняется 75-лет победе во Второй мировой войне. Советский союз – главная страна-победитель, сделала огромный вклад для победы во Второй мировой войне. Празднование российской стороной 75-летия победы в Великой Отечественной войне стало проявлением уважения к истории, а также решимости защищать итоги Второй мировой войны", - заявил на брифинге Чжао Лицзянь.