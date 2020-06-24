В Китае прокомментировали празднование 75-летия Победы в России

ПЕКИН, 24 июн – РИА Новости. Празднование 75-летия в Великой Отечественной войне - это проявление уважения российской стороны к истории, заявил в среду официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.
"В этом году исполняется 75-лет победе во Второй мировой войне. Советский союз – главная страна-победитель, сделала огромный вклад для победы во Второй мировой войне. Празднование российской стороной 75-летия победы в Великой Отечественной войне стало проявлением уважения к истории, а также решимости защищать итоги Второй мировой войны", - заявил на брифинге Чжао Лицзянь.
Он добавил, что Китай, также являясь одной из главных стран-победителей, готов и дальше вместе с российской стороной и всем международным сообществом выступать против попыток искажения истории, героизации актов агрессии, сообща защищать международный мир.
Парад Победы на Красной площади в Москве в мае 2020 года из-за эпидемиологической обстановки был перенесен. Празднование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне проходит 24 июня.