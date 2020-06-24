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75 лет Великой Победы
https://ria.ru/20200624/1573420086.html
В Китае прокомментировали празднование 75-летия Победы в России
Празднование 75-летия в Великой Отечественной войне - это проявление уважения российской стороны к истории, заявил в среду официальный представитель МИД КНР... РИА Новости, 24.06.2020
2020-06-24T21:36
75 лет великой победы
чжао лицзянь
россия
великая отечественная война (1941-1945)
мид кнр
китай
в мире
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россия
китай
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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чжао лицзянь, россия, великая отечественная война (1941-1945), мид кнр, китай, в мире

В Китае прокомментировали празднование 75-летия Победы в России

14:34 24.06.2020 (обновлено: 21:36 24.06.2020)
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© AP Photo / Andy WongОфициальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь
Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь
© AP Photo / Andy Wong
ПЕКИН, 24 июн – РИА Новости. Празднование 75-летия в Великой Отечественной войне - это проявление уважения российской стороны к истории, заявил в среду официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.
"В этом году исполняется 75-лет победе во Второй мировой войне. Советский союз – главная страна-победитель, сделала огромный вклад для победы во Второй мировой войне. Празднование российской стороной 75-летия победы в Великой Отечественной войне стало проявлением уважения к истории, а также решимости защищать итоги Второй мировой войны", - заявил на брифинге Чжао Лицзянь.
Он добавил, что Китай, также являясь одной из главных стран-победителей, готов и дальше вместе с российской стороной и всем международным сообществом выступать против попыток искажения истории, героизации актов агрессии, сообща защищать международный мир.
Парад Победы на Красной площади в Москве в мае 2020 года из-за эпидемиологической обстановки был перенесен. Празднование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне проходит 24 июня.
оеннослужащие парадных расчетов на военном параде в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге
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Парад Победы в российских городах
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75 лет Великой ПобедыЧжао ЛицзяньРоссияВеликая Отечественная война (1941-1945)МИД КНРКитайВ мире
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Станислав Попов
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