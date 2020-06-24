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Опубликовано видео драки депутатов Саратовской областной думы
Телеканал "360" опубликовал видео потасовки депутатов Саратовской областной думы. РИА Новости, 24.06.2020
2020-06-24T18:40
николай бондаренко
саратов
происшествия
политика
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КПРФ скотилось в навозную яму.
220
Берут плохое от Украины....😀😀😀 от безделия, лопату им в руки и трудиться!.
200
54
саратов
РИА Новости
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60
2020
РИА Новости
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353
60
Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/06/18/1573419601_0:188:1152:836_1400x0_80_0_0_ff4ba9751e0441eaf066793dc3e22f8b.png
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
николай бондаренко, видео, саратов, происшествия, политика

Опубликовано видео драки депутатов Саратовской областной думы

14:27 24.06.2020 (обновлено: 18:40 24.06.2020)
73643
МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Телеканал "360" опубликовал видео потасовки депутатов Саратовской областной думы.
Инцидент произошел накануне на заседании, которое длилось почти 12 часов. Председатель мандатной комиссии единоросс Николай Бушуев оглашал решение о нарушении его коллегой по фракции Дмитрием Чернышевским и Николаем Бондаренко от КПРФ правил депутатской этики.
Бондаренко снимал его на камеру телефона, когда неожиданно сосед Бушуева Анатолий Ципящук со словами "Проваливай отсюда!" бросил в него бутылку с водой. Бондаренко попытался облить его водой. После этого в зале началась потасовка, и спикер Александр Романов объявил перерыв.
116271191469103
Обсудить 54
Николай БондаренкоСаратовПроисшествияПолитика
Популярные комментарии
КПРФ скотилось в навозную яму.
24 июня, 14:35
Виталик А
1005435103
Берут плохое от Украины....😀😀😀 от безделия, лопату им в руки и трудиться!.
24 июня, 14:47
vvippaskoy
1571222126
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