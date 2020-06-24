https://ria.ru/20200624/1573419348.html
Опубликовано видео драки депутатов Саратовской областной думы
Телеканал "360" опубликовал видео потасовки депутатов Саратовской областной думы. РИА Новости, 24.06.2020
2020-06-24T14:27
2020-06-24T18:40
николай бондаренко
саратов
происшествия
политика
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Виталик А
КПРФ скотилось в навозную яму.
220
vippaskoy
Берут плохое от Украины....😀😀😀 от безделия, лопату им в руки и трудиться!.
200
54
саратов
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/06/18/1573419601_0:188:1152:836_1400x0_80_0_0_ff4ba9751e0441eaf066793dc3e22f8b.png
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
николай бондаренко, видео, саратов, происшествия, политика