В Саратовской областной думе подрались депутаты

МОСКВА/САРАТОВ, 24 июн — РИА Новости. В Саратовской областной думе произошла потасовка депутатов, фракция "Единая Россия" хочет обратиться из-за этого в МВД и мандатную комиссию, рассказал РИА Новости глава фракции Иван Дзюбан.
Инцидент произошел накануне на заседании, которое длилось почти 12 часов. Председатель мандатной комиссии единоросс Николай Бушуев оглашал решение о нарушении его коллегой по фракции Дмитрием Чернышевским и Николаем Бондаренко от КПРФ правил депутатской этики, а Бондаренко снимал его на камеру телефона. Все началось после того, как сосед Бушуева в зале единоросс Анатолий Ципящук со словами "Проваливай отсюда!" бросил в Бондаренко бутылку с водой. После этого в зале началась потасовка, и спикер Александр Романов объявил перерыв прямо во время выступления Бушуева.
По мнению Дзюбана, Бондаренко сам спровоцировал конфликт с Ципящуком.
"Несмотря на большую разницу в возрасте, Николай Бондаренко (35 лет) агрессивно выступил по отношению к Анатолию Ципящуку (57 лет). На мой взгляд, руководству партии КПРФ стоит обратить особое внимание поведение своих однопартийцев и кумовство в рядах саратовского обкома", — сказал Дзюбан.
Инцидент прокомментировал и глава фракции ЛПДР Дмитрий Пьяных.
"По горячим следам хочу высказать свое мнение по поводу потасовки на заседании думы. Отдать должное депутату Бондаренко — с целеполаганием у него все в порядке. Долго шел к этому: провоцировал, оскорблял, и вот наконец-то апогей, получил бутылкой в маковку. Ну а дальше уже вряд ли стоит рассматривать, потому что началась бесконтрольная потасовка. Что останется в сухом остатке? Рост подписчиков на канале "Дневник депутата" (канал Бондаренко в Youtube. — Прим. ред.), укрепление образа "жертвы режима", — написал Пьяных в Telegram-канале.
Его коллега по фракции Станислав Денисенко опубликовал в Instagram кадры потасовки. На них видно, как на Бондаренко, который в ответ на брошенную в голову бутылку попытался облить Ципящука водой, набрасывается Чернышевский и начинает его бить. Онлайн-трансляция заседания на сайте областной думы после инцидента не возобновилась.
Член Общественной палаты области Николай Скворцов, комментируя потасовку, с сарказмом назвал случившееся "отстаиванием интересов избирателей".
"Вы думаете, по улицам страшно ходить? Это вы просто еще в нашу думу не заходили! Наши депутаты так отстаивают интересы избирателей, что готовы задушить друг друга в порыве дискуссии — в прямом смысле слова", — написал он в Facebook.