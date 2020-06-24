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В Саратовской областной думе подрались депутаты
В Саратовской областной думе произошла потасовка депутатов, фракция "Единая Россия" хочет обратиться из-за этого в МВД и мандатную комиссию, рассказал РИА... РИА Новости, 24.06.2020
2020-06-24T10:15
николай бондаренко
кпрф
единая россия
саратовская область
саратов
происшествия
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https://ria.ru/20200623/1573360963.html
Бондаренко, Денисенко, Ципящук. Это точно, в России? Это не Рада?
326
Это пример нашим детям. Выгнать, затеявших драку, без разбирательства. Стыдно так себя вести.
141
60
саратовская область
саратов
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/06/18/1573403965_0:0:640:360_1400x0_80_0_0_2e0ddc47b6657f83ee90aeb34a0a5b3d.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
николай бондаренко, кпрф, единая россия, саратовская область, саратов, происшествия

В Саратовской областной думе подрались депутаты

04:18 24.06.2020 (обновлено: 10:15 24.06.2020)
115384
© Фото : Саратовская областная ДумаЗаседание Саратовской областной думы
Заседание Саратовской областной думы
© Фото : Саратовская областная Дума
МОСКВА/САРАТОВ, 24 июн — РИА Новости. В Саратовской областной думе произошла потасовка депутатов, фракция "Единая Россия" хочет обратиться из-за этого в МВД и мандатную комиссию, рассказал РИА Новости глава фракции Иван Дзюбан.
Инцидент произошел накануне на заседании, которое длилось почти 12 часов. Председатель мандатной комиссии единоросс Николай Бушуев оглашал решение о нарушении его коллегой по фракции Дмитрием Чернышевским и Николаем Бондаренко от КПРФ правил депутатской этики, а Бондаренко снимал его на камеру телефона. Все началось после того, как сосед Бушуева в зале единоросс Анатолий Ципящук со словами "Проваливай отсюда!" бросил в Бондаренко бутылку с водой. После этого в зале началась потасовка, и спикер Александр Романов объявил перерыв прямо во время выступления Бушуева.
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По мнению Дзюбана, Бондаренко сам спровоцировал конфликт с Ципящуком.
"Несмотря на большую разницу в возрасте, Николай Бондаренко (35 лет) агрессивно выступил по отношению к Анатолию Ципящуку (57 лет). На мой взгляд, руководству партии КПРФ стоит обратить особое внимание поведение своих однопартийцев и кумовство в рядах саратовского обкома", — сказал Дзюбан.
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Инцидент прокомментировал и глава фракции ЛПДР Дмитрий Пьяных.

"По горячим следам хочу высказать свое мнение по поводу потасовки на заседании думы. Отдать должное депутату Бондаренко — с целеполаганием у него все в порядке. Долго шел к этому: провоцировал, оскорблял, и вот наконец-то апогей, получил бутылкой в маковку. Ну а дальше уже вряд ли стоит рассматривать, потому что началась бесконтрольная потасовка. Что останется в сухом остатке? Рост подписчиков на канале "Дневник депутата" (канал Бондаренко в Youtube. — Прим. ред.), укрепление образа "жертвы режима", — написал Пьяных в Telegram-канале.

Его коллега по фракции Станислав Денисенко опубликовал в Instagram кадры потасовки. На них видно, как на Бондаренко, который в ответ на брошенную в голову бутылку попытался облить Ципящука водой, набрасывается Чернышевский и начинает его бить. Онлайн-трансляция заседания на сайте областной думы после инцидента не возобновилась.
Член Общественной палаты области Николай Скворцов, комментируя потасовку, с сарказмом назвал случившееся "отстаиванием интересов избирателей".
"Вы думаете, по улицам страшно ходить? Это вы просто еще в нашу думу не заходили! Наши депутаты так отстаивают интересы избирателей, что готовы задушить друг друга в порыве дискуссии — в прямом смысле слова", — написал он в Facebook.
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Николай БондаренкоКПРФЕдиная РоссияСаратовская областьСаратовПроисшествия
Популярные комментарии
Бондаренко, Денисенко, Ципящук. Это точно, в России? Это не Рада?
24 июня, 06:23
Игорь Громов
2175513248
Это пример нашим детям. Выгнать, затеявших драку, без разбирательства. Стыдно так себя вести.
24 июня, 05:46
Валерий
921302133
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