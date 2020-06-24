В Саратовской областной думе подрались депутаты

"По горячим следам хочу высказать свое мнение по поводу потасовки на заседании думы. Отдать должное депутату Бондаренко — с целеполаганием у него все в порядке. Долго шел к этому: провоцировал, оскорблял, и вот наконец-то апогей, получил бутылкой в маковку. Ну а дальше уже вряд ли стоит рассматривать, потому что началась бесконтрольная потасовка. Что останется в сухом остатке? Рост подписчиков на канале "Дневник депутата" (канал Бондаренко в Youtube. — Прим. ред.), укрепление образа "жертвы режима", — написал Пьяных в Telegram-канале.