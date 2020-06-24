https://ria.ru/20200624/1573418905.html
Сенатор отметила необходимость сохранения профилактических мер в Москве
Сохраняющиеся в Москве ограничения и меры профилактики направлены на то, чтобы уберечь москвичей от второй волны COVID-19, заявила РИА Новости глава социального РИА Новости, 24.06.2020
2020-06-24T14:07
2020-06-24T14:07
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
инна святенко
совет федерации рф
москва
общество
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ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, инна святенко, совет федерации рф, москва, общество
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости.
Сохраняющиеся в Москве
ограничения и меры профилактики направлены на то, чтобы уберечь москвичей от второй волны COVID-19, заявила РИА Новости глава социального комитета Совфеда
, сенатор от Москвы Инна Святенко
.
Москва постепенно выходит из режима ограничений, связанных с пандемией коронавируса. Был отменен режим самоизоляции, открылись уличные веранды кафе. С 23 июня возобновили работу фитнес-клубы, бассейны и физкультурно-оздоровительные комплексы. Возобновляется пассажирская навигация по Москве-реке, снимаются ограничения на работу детских садов, включая негосударственные учреждения. Вместе с тем, сохраняются ограничения на проведение массовых мероприятий.
"Москва перешла к третьему этапу возвращения к нормальной жизни, и было отменено действие почти всех ранее введенных из-за коронавируса ограничений. Однако в столице по-прежнему действует масочный режим, а все открывшиеся учреждения обязаны соответствовать новым санитарным требованиям", - сказала Святенко.
Она отметила, что все ограничения будут сняты, как только минует риск распространения инфекции. "А оставшиеся профилактические меры должны нас предостеречь от новой волны заболеваемости, чтобы Москва не вернулась в тот режим самоизоляции, который был этой весной", - заключила сенатор.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.