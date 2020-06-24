Сенатор отметила необходимость сохранения профилактических мер в Москве

МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Сохраняющиеся в Сохраняющиеся в Москве ограничения и меры профилактики направлены на то, чтобы уберечь москвичей от второй волны COVID-19, заявила РИА Новости глава социального комитета Совфеда , сенатор от Москвы Инна Святенко

Москва постепенно выходит из режима ограничений, связанных с пандемией коронавируса. Был отменен режим самоизоляции, открылись уличные веранды кафе. С 23 июня возобновили работу фитнес-клубы, бассейны и физкультурно-оздоровительные комплексы. Возобновляется пассажирская навигация по Москве-реке, снимаются ограничения на работу детских садов, включая негосударственные учреждения. Вместе с тем, сохраняются ограничения на проведение массовых мероприятий.

"Москва перешла к третьему этапу возвращения к нормальной жизни, и было отменено действие почти всех ранее введенных из-за коронавируса ограничений. Однако в столице по-прежнему действует масочный режим, а все открывшиеся учреждения обязаны соответствовать новым санитарным требованиям", - сказала Святенко.

Она отметила, что все ограничения будут сняты, как только минует риск распространения инфекции. "А оставшиеся профилактические меры должны нас предостеречь от новой волны заболеваемости, чтобы Москва не вернулась в тот режим самоизоляции, который был этой весной", - заключила сенатор.