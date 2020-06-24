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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200624/1573418905.html
Сенатор отметила необходимость сохранения профилактических мер в Москве
Сохраняющиеся в Москве ограничения и меры профилактики направлены на то, чтобы уберечь москвичей от второй волны COVID-19, заявила РИА Новости глава социального РИА Новости, 24.06.2020
2020-06-24T14:07
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
инна святенко
совет федерации рф
москва
общество
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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60
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, инна святенко, совет федерации рф, москва, общество

Сенатор отметила необходимость сохранения профилактических мер в Москве

14:07 24.06.2020
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкПредседатель Комитета Совета Федерации по социальной политике Инна Святенко на заседании Совета Федерации РФ. 26 февраля 2020
Председатель Комитета Совета Федерации по социальной политике Инна Святенко на заседании Совета Федерации РФ. 26 февраля 2020
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Сохраняющиеся в Москве ограничения и меры профилактики направлены на то, чтобы уберечь москвичей от второй волны COVID-19, заявила РИА Новости глава социального комитета Совфеда, сенатор от Москвы Инна Святенко.
Москва постепенно выходит из режима ограничений, связанных с пандемией коронавируса. Был отменен режим самоизоляции, открылись уличные веранды кафе. С 23 июня возобновили работу фитнес-клубы, бассейны и физкультурно-оздоровительные комплексы. Возобновляется пассажирская навигация по Москве-реке, снимаются ограничения на работу детских садов, включая негосударственные учреждения. Вместе с тем, сохраняются ограничения на проведение массовых мероприятий.
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"Москва перешла к третьему этапу возвращения к нормальной жизни, и было отменено действие почти всех ранее введенных из-за коронавируса ограничений. Однако в столице по-прежнему действует масочный режим, а все открывшиеся учреждения обязаны соответствовать новым санитарным требованиям", - сказала Святенко.
Она отметила, что все ограничения будут сняты, как только минует риск распространения инфекции. "А оставшиеся профилактические меры должны нас предостеречь от новой волны заболеваемости, чтобы Москва не вернулась в тот режим самоизоляции, который был этой весной", - заключила сенатор.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Инна СвятенкоСовет Федерации РФМоскваОбщество
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