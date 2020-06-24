На российской базе в Таджикистане прошли мероприятия к 75-летию Победы

ДУШАНБЕ, 24 июн – РИА Новости, Лидия Исамова. Торжественный парад и другие мероприятия, посвященные 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, состоялись на 201-й российской военной базе РФ, дислоцированной в Таджикистане, передает корреспондент РИА Новости.

На строевом плацу под аккомпанемент военного оркестра торжественным маршем прошли офицеры, сержанты и солдаты. Музыканты оркестра исполнили произведения, звучавшие на параде Победы 9 мая 1945 года, - "Священная война", марши "Прощание славянки", "Все и выше!", "Триумф победителей" и "День Победы".

Экипаж вертолета Ми-8 выполнил демонстрационный пролет над территорией РВБ. Летчики разместили в кабине и на фюзеляже вертолета фотографии своих фронтовиков.

Экипаж вертолета выполнил взлет с аэродрома Гиссар, что в 30 километрах западнее Душанбе , и пролет над строевым плацем российского соединения на высоте 70 метров со скоростью 120 км/ч.

Нарва, Для трех ветеранов Великой Отечественной воны из Таджикистана , которые смогли прийти на эти торжества, проведена экскурсия по музею боевой славы 201-й гатчинской мотострелковой дивизии. В ходе экскурсии руководитель добровольческой группы "Память 201" Гафур Шерматов рассказал ветеранам о формировании и героическом боевом пути дивизии, принимавшей участие в освобождении и обороне от фашистов городов Гатчина , Пижма, Луга Рига и других.

В ходе проведения торжественных мероприятий был соблюден весь комплекс санитарно-противоэпидемиологических мер. Подразделения радиационной, химической и биологической защиты провели дезинфекцию мест построения военнослужащих, все военнослужащие были обеспечены средствами индивидуальной защиты – медицинскими масками и антисептиками.