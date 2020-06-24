В Петербурге прошел парад в честь 75-летия Победы

Военнослужащие парадных расчетов на военном параде в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов в Санкт-Петербурге

Военнослужащие парадных расчетов на военном параде в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов в Санкт-Петербурге

С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 июн - РИА Новости. Парад в честь 75-летия Победы, при котором были приняты беспрецедентные меры санитарной безопасности для его участников, прошел в Парад в честь 75-летия Победы, при котором были приняты беспрецедентные меры санитарной безопасности для его участников, прошел в Петербурге

Минус коронавирус

С самого утра, выдавшегося в Петербурге солнечным и теплым, Дворцовая площадь окружена КПП. На входе у всех участников мероприятия измеряют температуру. Без масок и перчаток вход воспрещён.

Количество почетных гостей на трибуне Дворцовой из-за пандемии коронавируса сократили почти вдвое, всего их порядка 700 человек. Посмотреть парад вживую пригласили около 200 ветеранов войны и жителей блокадного Ленинграда. Их привезли сотрудники администрации районов с соблюдением всех необходимых мер безопасности. Не стареющих душой победителей не остановили ни жара, ни трудности пандемии.

Отдельные места на трибуне почетных гостей - героям нашего непростого времени, медикам.

Настроение у гостей праздничное. Пожилых людей аккуратно поддерживают под руки юные волонтеры.

"На параде не в первый раз, но каждый раз с энтузиазмом прихожу, очень нравится смотреть на наших воинов", - рассказал ветеран войны Дмитрий Михайлович Ермолов.

Войну он встретил в Ленинграде. "Помню, как вражеские бомбардировщики пытались бомбить Кировский завод. Вскоре ушел на фронт", - вспоминает Дмитрий Михайлович.

Повышенные меры безопасности на параде его не смущают. "Все санитарные меры приняты совершенно верно и своевременно", - говорит ветеран.

Самый пожилой из приглашенных гостей родился в 1919 году.

Среди почетных гостей парада - Ежи Тыц, руководитель содружества "Курск", которое занимается волонтерской деятельностью по облагораживанию советских и других военных захоронений в Польше

"Сейчас особо важно отстоять память о тех солдатах, которые спасли мир. А мир спас советский солдат. Решительную роль в разгроме фашизма сыграла Красная армия. Польша помнит, кто освободил нашу страну", - говорит Тыц.

На небе и земле

После приветствия участники парада почтили павших героев минутой молчания.

Ряды военнослужащих вышли на площадь без медицинских масок. Однако боевую технику обработали специальными дезинфицирующими составами.

Шествие военной техники открыл марш знаменитого танка Т-33. По Дворцовой набережной прошли экипажи танков Т-72Б3, зенитные ракетные системы С-400 , самоходные артиллерийские установки "Мста-С" и оперативно-тактические ракетные комплексы "Искандер-М".

Затем над площадью пролетели воздушные участники парада: вертолет Ми-26, звенья многоцелевых вертолетов Ми-8, ударные вертолеты Ми-24 и Ка-52 "Аллигатор". Над Дворцовой площадью также пролетели транспортные самолеты Ан-26, Ан-12 и Ту-134, истребители Су-35С, Су-30СМ , истребители-бомбардировщики Су-34 и перехватчики МиГ-31БМ.

Парад завершился исполнением песни "Мы верили, мы знали – победим!" Песню грянули хором тысячи военнослужащих Западного военного округа под управлением дирижёров сводного оркестра Санкт-Петербургского территориального гарнизона.