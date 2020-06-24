В Луганске прошел военный парад в честь 75-летия Победы

"Народ Донбасса предан истории своей страны, традициям, чтит память предков. Так было, есть и будет всегда. Несмотря на попытки исказить ход событий, мы не позволим переписать историю нашей страны, очернить память о подвиге советского народа в годы Великой Отечественной войны. С победного мая 1945-го началась эра поколения победителей, наследниками которой мы все сегодня являемся. С 2014 года наша армия доказывает это в борьбе с украинским фашизмом. Нет и не будет силы, которая сможет покорить наш народ. Победа будет за нами!" - сказал Пасечник, обращаясь к участникам парада и зрителям.