https://ria.ru/20200624/1573414486.html
Ветераны высоко оценили парад Победы на Красной площади
Ветераны высоко оценили парад в честь 75-летия Победы, который прошел на Красной площади, сообщил журналистам главком Сухопутных войск, командующий парадом... РИА Новости, 24.06.2020
2020-06-24T12:35
2020-06-24T13:21
75 лет великой победы
олег салюков
парад победы
владимир путин
общество
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https://ria.ru/20200624/1573411787.html
3
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/06/18/1573404661_0:360:2822:1947_1400x0_80_0_0_b4460818a3313a15d46f98d134051790.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
олег салюков, парад победы, владимир путин, общество