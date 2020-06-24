Ветераны высоко оценили парад Победы на Красной площади

"Я думаю, что все хорошо получилось. Разговаривал с ветеранами, ветераны тоже дают высокую оценку", — сказал он.

По его словам, оценка ветеранов — самая главная. "К глубокому сожалению, их остается все меньше и меньше. А парад для них великое дело, как и для всех нас и всего нашего народа", — добавил главком.