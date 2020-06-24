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75 лет Великой Победы
https://ria.ru/20200624/1573414486.html
Ветераны высоко оценили парад Победы на Красной площади
Ветераны высоко оценили парад в честь 75-летия Победы, который прошел на Красной площади, сообщил журналистам главком Сухопутных войск, командующий парадом... РИА Новости, 24.06.2020
2020-06-24T13:21
75 лет великой победы
олег салюков
парад победы
владимир путин
общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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олег салюков, парад победы, владимир путин, общество

Ветераны высоко оценили парад Победы на Красной площади

12:35 24.06.2020 (обновлено: 13:21 24.06.2020)
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкВетеран Великой Отечественной войны на трибуне во время военного парада в честь 75-летия Победы
Ветеран Великой Отечественной войны на трибуне во время военного парада в честь 75-летия Победы
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Ветеран Великой Отечественной войны на трибуне во время военного парада в честь 75-летия Победы. Архивное фото
МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Ветераны высоко оценили парад в честь 75-летия Победы, который прошел на Красной площади, сообщил журналистам главком Сухопутных войск, командующий парадом генерал армии Олег Салюков.

"Я думаю, что все хорошо получилось. Разговаривал с ветеранами, ветераны тоже дают высокую оценку", — сказал он.

По его словам, оценка ветеранов — самая главная. "К глубокому сожалению, их остается все меньше и меньше. А парад для них великое дело, как и для всех нас и всего нашего народа", — добавил главком.
Парад в честь 75-летия Победы должен был состояться на Красной площади 9 Мая, но его пришлось отложить из-за пандемии коронавируса. В результате парад прошел в день 75-й годовщины Парада Победителей 1945 года.
Президент РФ - верховный главнокомандующий вооруженными силами РФ Владимир Путин перед началом военного парада в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов на Красной площади в Москве
Вчера, 11:4575 лет Великой Победы
Путин остался доволен парадом Победы на Красной площади
Онлайн-репортаж с парада Победы >>
105102019
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