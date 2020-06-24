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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200624/1573413252.html
В ДНР число случаев COVID-19 возросло до 1054
Число выявленных случаев заражения коронавирусом в самопровозглашенной Донецкой народной республике за минувшие сутки возросло на 25, до 1054, сообщили в среду... РИА Новости, 24.06.2020
2020-06-24T12:11
распространение нового коронавируса
министерство здравоохранения днр
донецкая народная республика
денис пушилин
воз
в мире
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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министерство здравоохранения днр, донецкая народная республика, денис пушилин, воз, в мире

В ДНР число случаев COVID-19 возросло до 1054

12:11 24.06.2020
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкСжигание использованных масок в Киеве
Сжигание использованных масок в Киеве
© РИА Новости / Стрингер
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ДОНЕЦК, 24 июн - РИА Новости. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в самопровозглашенной Донецкой народной республике за минувшие сутки возросло на 25, до 1054, сообщили в среду в пресс-службе министерства здравоохранения ДНР.
Ранее в ведомстве сообщали о 1029 лабораторно подтвержденных случаях заражения коронавирусом на территории республики.
"За последние сутки в Донецкой народной республике выявлено 25 новых случаев коронавирусной инфекции COVID-19.По состоянию на 24 июня зарегистрированных и подтвержденных случаев инфекции COVID-19 на территории Донецкой народной республики 1054, на лечении 680 пациентов, выписаны 308 человек, летальных случаев 66", - говорится в сообщении ведомства.
Из-за угрозы коронавируса в ДНР введен режим повышенной готовности. Согласно приказу минобразования ДНР, с 19 марта все учебные заведения переведены на дистанционное обучение. Указом главы республики Дениса Пушилина сокращено время работы кафе и ресторанов, запрещены массовые мероприятия, запрещен въезд граждан без регистрации или справки о постоянном проживании, а для прибывших введена обязательная самоизоляция на 14 дней. Кроме того, жителей ДНР обязали соблюдать социальную дистанцию.
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22 июня, 15:09Распространение нового коронавируса
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Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 8,9 миллиона случаев заражения, свыше 469 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаМинистерство здравоохранения ДНРДонецкая Народная РеспубликаДенис ПушилинВОЗВ мире
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