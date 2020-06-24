В ДНР число случаев COVID-19 возросло до 1054

"За последние сутки в Донецкой народной республике выявлено 25 новых случаев коронавирусной инфекции COVID-19.По состоянию на 24 июня зарегистрированных и подтвержденных случаев инфекции COVID-19 на территории Донецкой народной республики 1054, на лечении 680 пациентов, выписаны 308 человек, летальных случаев 66", - говорится в сообщении ведомства.