Олег Николаев выдвинул свою кандидатуру на пост главы Чувашии

Николаев заявил, что обязательно будет участвовать в предвыборных дебатах, поскольку уверен, что все кандидаты на пост главы республики должны представлять свои предложения по развитию региона. При этом руководитель республики отметил, что будет сильно ограничен во времени, поскольку сосредоточен на основной работе, которая к тому же сейчас идет в очень напряженном режиме из-за вспышки коронавируса и ее последствий.