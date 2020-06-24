Олег Николаев выдвинул свою кандидатуру на пост главы Чувашии

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 24 июн - РИА Новости. Исполняющий обязанности главы Чувашии Олег Николаев выдвинул свою кандидатуру на выборы главы республики, сообщает пресс-служба руководителя региона.
"Николаев сдал документы в Центральную избирательную комиссию 24 июня, в первый день, когда это стало возможно", - говорится в сообщении.
Николаев заявил, что обязательно будет участвовать в предвыборных дебатах, поскольку уверен, что все кандидаты на пост главы республики должны представлять свои предложения по развитию региона. При этом руководитель республики отметил, что будет сильно ограничен во времени, поскольку сосредоточен на основной работе, которая к тому же сейчас идет в очень напряженном режиме из-за вспышки коронавируса и ее последствий.
Председатель ЦИК Чувашии Александр Цветков рассказал, что рабочая группа убедилась в том, что Николаев предоставил все необходимые документы. Он добавил, что для обеспечения равенства условий всем кандидатам ЦИК республики готов уже на следующий день после сдачи документов провести все необходимые процедуры: например, разрешение на открытие избирательного счета и регистрацию финансового уполномоченного. Цветков выразил уверенность, что выборы главы региона пройдут очень активно, будет высокая явка, кампания будет конкурентной, а борьба — законной.
Цветков напомнил: каждый кандидат должен заручиться поддержкой муниципальных кандидатов всех уровней, собрав примерно 270 их подписей в свою поддержку. Кроме того, депутаты-самовыдвиженцы, в частности, Николаев, для регистрации должны будут предоставить чуть больше 4500 подписей избирателей. Цветков также напомнил, что Чувашская республика — один из трех российских регионов, которые участвуют в эксперименте. Его суть в следующем: избиратели могут поддержать кандидата не только традиционно, заполнив строку в подписном листе, но и через "Госуслуги". Отдать голос за кандидата можно через личный кабинет на портале. Таким образом разрешено собрать до четверти подписей.
Ранее сообщалось, что Николаев, несмотря на членство в "Справедливой России", решил идти на выборы главы Чувашии самовыдвиженцем. На партийной конференции республиканского отделения "Единой России" было решено поддержать его кандидатуру.
Депутаты Госсовета Чувашии приняли решение о поведении выборов главы республики 13 сентября 2020 года.
Президент России Владимир Путин 29 января отрешил от должности главу Чувашии Михаила Игнатьева в связи с утратой доверия, исполняющим обязанности был назначен Николаев.