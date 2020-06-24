На российской авиабазе Хмеймим в Сирии прошел парад Победы

В параде, посвященном 75-летию Победы, на базе Хмеймим приняли участие более тысячи российских и сирийских военнослужащих. Пешим строем прошли военные в исторической форме времен ВОВ, офицеры управления и военнослужащие российской группировки войск, смешанного авиаполка, медицинского отряда спецназначения, подразделения военной полиции, военный оркестр и сводный парадный расчет военнослужащих-женщин. Сирию представили спецподразделения сухопутных войск и ВВС САР, а также штурмового полка спецназначения "Коммандос" и представители Морской академии ВС арабской страны.