Будущее расположение обхода Костромы назвали оптимальным

КОСТРОМА, 24 июн - РИА Новости. Будущее расположение обхода Будущее расположение обхода Костромы и второго автомобильного моста через Волгу является оптимальным, поскольку отвечает всем нормативам и не затрагивает ничьих интересов, под снос попадает только один дом, уже в конце июля проект будет представлен на публичных слушаниях, заявил журналистам заместитель главного инженера проектно-изыскательского института "Севзапдорпроект" Василий Лазарь.

Строительство второго моста через Волгу с объездной дорогой вокруг Костромы региональные власти обсуждают с начала 2000-х годов. В итоге главе региона Сергею Ситникову удалось обосновать высокую важность строительства транспортного обхода в статусе федерального проекта. В середине 2019 года обход Костромы и мост были включены распоряжением правительства РФ в схему автомобильных дорог федерального значения.

В конце мая Ситников в ходе рабочей встречи с президентом РФ Владимиром Путин рассказал о главной транспортной проблеме региона. По его словам, областной центр, не имея транспортного обхода, испытывает критические нагрузки из за транзита, это оказывает негативное влияние на дороги, приводит к их разрушению, страдают памятники культурного наследия. Ситников отметил, что проектировщики в настоящее время выполняют проект обоснования инвестиций, который нужен для включения объекта в комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры РФ до 2024 года. Он попросил Путина дать поручения министерству транспорта ускорить приятие этого решения. Президент пообещал.

В понедельник представители проектно-изыскательского института, отвечающего за проектировку будущего обхода и моста, побывали с комиссионным выездом в регион и встретились с журналистами.

Заместитель главного инженера проектно-изыскательского института "Севзапдорпроект" Василий Лазарь рассказал, что транспортный обход Костромы и автомобильный мост объединит сразу три федеральные трассы - на Москву и Иваново с дорогой на Екатеринбург . Первоначально проектировщики рассматривали проект, разработанный еще в начале 2000-х годов, однако сейчас он не удовлетворяет современным высоким требованиями, в том числе, к транспортной безопасности. В новом проект все это учтено. Предложенное расположение новой трассы и моста является оптимальным с точки зрения удаленности от населенных пунктов, соблюдения мер безопасности и скоростных требований, подчеркнул Лазарь.

"Считаю, что на сегодняшний день то место, которое выбрано для прохождения моста и трассы, это единственно возможный вариант, который позволит минимизировать все риски, в том числе, снос жилых строений. Под снос попадает только один дом, его стоимость будет полностью компенсирована владельцам согласно всем требованиям законодательства", - подчеркнул он.

"Безусловно, проект пройдет государственную экспертизу. Все мероприятия по защите данной территории, по исполнению экологических требований в нашем проекте обязательно будут прописаны", - добавил он.

Директор департамента транспорта и дорожного хозяйства Костромской области Евгений Кананин отметил, что строительство моста и обхода позволят сократить количество транзита в областной столице минимум на треть.

Обход пройдет неподалеку от Сумароковской лосефермы. Василий Лазарь рассказал, что проект предусматривает специальные заграждения, чтобы лоси не выходили на дорогу.

"Для нас строительство данной дороги – это благо, на самом деле. У нас появится реальная граница в виде трассы… Это однозначно сократит число дорожно-транспортных происшествий с участием диких животных, лосей, которые выбегают на дороги. Они просто упрутся в ограждение. Это благо и для людей, и для животных", - отметил в беседе с журналистами директор лосефермы Николай Грачев.