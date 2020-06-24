В Севастополе парад Победы завершился пролетом боевой авиации

Боевая авиация в небе над Севастополем

Боевая авиация в небе над Севастополем

СЕВАСТОПОЛЬ, 24 июн – РИА Новости. Военнослужащие и экипажи кораблей ЧФ, образцы исторической и современной военной техники в среду приняли участие в параде Победы во Севастополе, на рейде выстроились корабли Черноморского флота, в небе над городом пролетела современная боевая авиация, передает корреспондент РИА Новости.

Военному параду пеших расчётов и механизированной колонны Черноморского флота, воинских подразделений Южного военного округа предшествовал ритуал возложения венков и цветов к Вечному огню мемориала в честь героической обороны Севастополя 1941-1942 г.г., в нем приняли участие командованием Черноморского флота и руководство города.

После пятилетнего перерыва в Севастополе в пешем параде принял участие сводный парадный расчёт военнослужащих – женщин. Механизированную часть парада возглавляли исторические танки Т-34, ИС-2, самоходные артиллерийские установки разных калибров, ракетные системы "Катюша" и "Андрюша", хранившиеся после войны на Сапун-горе и восстановленные ремонтниками Черноморского флота.

Всего по центральным улицам города-героя проехало около 90 единиц боевой техники, среди которых зенитно-ракетные комплексы С-400 "Триумф", "Панцирь С", комплексы береговой обороны "Бастион", танки Т-72 Б3, боевые машины "Тигр" и "Рысь" и другая техника.

С утра в парадном строю в Севастопольской бухте выстроились корабли Черноморского флота: подводная лодка "Ростов-на-Дону", малые ракетные корабли "Вышний Волочок" и "Ингушетия", большой десантный корабль "Цезарь Куников", сторожевые корабли "Ладный" и "Пытливый", фрегат "Адмирал Эссен", а также сторожевой корабль Пограничной службы ФСБ России.

В завершение парада в воздухе над городом пролетели парадным строем 26 самолетов и вертолетов, в том числе многоцелевые истребители Су-30СМ и Су-27П, штурмовики Су-25СМ, фронтовые бомбардировщики Су-24М, самолёты Ту-134, Ан-26 и Бе-12, вертолёты Ка-27 и Ми-8, а также вертолёты армейской авиации из состава соединения ЮВО Ка-52 "Аллигатор" и Ми-28Н "Ночной охотник".