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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200624/1573411072.html
В Нагорном Карабахе число случаев COVID-19 достигло 110
Коронавирус выявлен еще у семи жителей непризнанной Нагорно-Карабахской республики, общее число подтвержденных случаев COVID-19 выросло до 110, еще 12 пациентов РИА Новости, 24.06.2020
2020-06-24T11:36
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
нагорный карабах
воз
франция
сша
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в мире
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РИА Новости
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353
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коронавирус covid-19, нагорный карабах, воз, франция, сша, азербайджан, в мире

В Нагорном Карабахе число случаев COVID-19 достигло 110

11:36 24.06.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкНагорный Карабах
Нагорный Карабах
© РИА Новости / Илья Питалев
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Нагорный Карабах. Архивное фото
ЕРЕВАН, 24 июн - РИА Новости. Коронавирус выявлен еще у семи жителей непризнанной Нагорно-Карабахской республики, общее число подтвержденных случаев COVID-19 выросло до 110, еще 12 пациентов выздоровели, сообщили в среду в информационном штабе, созданном в условиях объявленной в Карабахе чрезвычайной ситуации.
Власти непризнанной республики сообщали, что 23 июня в Карабахе выявили 103 заболевших с COVID-19 и 65 выздоровевших пациентов.
"В целом в Арцахе (самоназвание Карабаха - ред.) коронавирус выявлен у 110 граждан. Вылечились 77 пациентов", - говорится в сообщении на странице штаба в Facebook. Отмечается, что изолированы 68 жителей, проведены 1724 теста.
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Ранее власти Карабаха продлили введенный с 12 апреля режим чрезвычайной ситуации до 11 июля.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 8,9 миллиона случаев заражения, свыше 469 тысяч человек скончались.
Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годов Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Нагорный КарабахВОЗФранцияСШААзербайджанВ мире
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