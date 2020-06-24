В Нагорном Карабахе число случаев COVID-19 достигло 110

"В целом в Арцахе (самоназвание Карабаха - ред.) коронавирус выявлен у 110 граждан. Вылечились 77 пациентов", - говорится в сообщении на странице штаба в Facebook. Отмечается, что изолированы 68 жителей, проведены 1724 теста.