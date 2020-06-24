Путин возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата

В среду Путин также вручит государственные премии за выдающиеся достижения в области науки и технологий, литературы и искусства, а также в области гуманитарной деятельности, благотворительности и правозащиты.

В прошлом году 9 мая после парада Победы на Красной площади Путин также почтил память погибших воинов, возложив венок к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены. Российский лидер после парада по традиции пешком прошел от площади до Александровского сада, где солдаты Президентского полка во время церемонии установили венок от имени главы государства у Вечного огня. Путин почтил память павших в войне минутой молчания.