Огнеметная система ТОС-2 впервые участвует в параде на Красной площади

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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Новейшая тяжёлая огнемётная система ТОС-2 (ранее также известная как "Тосочка") и модернизированный зенитный ракетно-пушечный комплекс " Новейшая тяжёлая огнемётная система ТОС-2 (ранее также известная как "Тосочка") и модернизированный зенитный ракетно-пушечный комплекс " Панцирь-СМ " впервые прошли по Красной площади в рамках парада в честь 75-летия Победы, передает в среду корреспондент РИА Новости.

ТОС-2 придёт на смену огнемётной системе ТОС-1 "Солнцепёк", её опытные образцы уже принимали участие в стратегических учениях. Отличительными особенностями новой системы является колесное шасси ("Солнцепёк" устанавливался на гусеничное), компактность, а также новые реактивные снаряды с повышенной дальностью поражения.

Минобороны РФ уже заказало опытно-промышленную партию ТОС-2, поставки запланированы на 2021 год.

Затем по Красной площади проехала другая новинка юбилейного парада – модернизированный ЗРПК "Панцирь-СМ". Комплекс, завершение испытаний которого запланировано на 2021 год, получит новые ракеты увеличенной дальности, сможет обнаруживать, сопровождать и поражать большее количество целей на большей дальности, в том числе, как ранее сообщалось в некоторых СМИ, сбивать мини-беспилотники.