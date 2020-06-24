Военная техника перед началом военного парада в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов на Красной площади в Москве

Военная техника перед началом военного парада в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов на Красной площади в Москве

МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Новая реактивная система залпового огня (РСЗО) "Торнадо-С" впервые прошла по Красной площади в рамках парада в честь 75-летия Победы, передает корреспондент РИА Новости.

Данная РСЗО калибра 300 миллиметров, являющаяся развитием комплекса "Смерч", включает в себя модернизированную боевую машину, оснащенную автоматизированной системой управления наведением и огнем и новыми неуправляемыми реактивными снарядами, а также корректируемыми реактивными снарядами с осколочно-фугасной частью.

Как ранее рассказывал в интервью РИА Новости исполнительный директор предприятия-производителя данных систем - научно-производственного концерна "Техмаш" Александр Кочкин, в отличие от своего предшественника, "Торнадо-С" способен вести огонь с неподготовленных позиций.

Кроме того, у новой РСЗО увеличена дальность поражения (100 километров против 70 у "Смерча"). В перспективе этот показатель планируется нарастить ещё на несколько десятков километров, сохранив при этом могущество поражения боеприпасов.