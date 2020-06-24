В Москве выявили 811 новых случаев COVID-19

МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Наибольшее число заболевших коронавирусом в РФ за сутки зарегистрировано в Москве — 811, такого низкого числа случаев в столице не было с 8 апреля, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.
Согласно данным оперативного штаба на 8 апреля, число новых случаев коронавируса за сутки в Москве составляло 660.
"Распределение по субъектам: Москва - 811, Московская область - 507, Ханты-Мансийский АО - 323", - говорится в сообщении.
Также 218 случаев зарегистрировано в Санкт-Петербурге, 207 — в Нижегородской области, 198 — в Воронежской.
Наименьшее число случаев за сутки зафиксировано в Чукотском автономном округе и Севастополе — по одному.
В московском оперштабе сообщили, что в столице зафиксировано самое низкое число новых случаев коронавируса за 2,5 месяца.
"В столице подтверждено 811 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Это самый низкий показатель за 2,5 месяца. 37,9% среди новых заболевших - люди в возрасте от 18 до 45 лет, 32,5% – от 46 до 65 лет, 15,5% - от 66 до 79 лет, еще 7,4% – старше 80 лет. Также 6,7% среди заболевших - дети", - говорится в сообщении.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.