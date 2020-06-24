В Москве выявили 811 новых случаев COVID-19

"В столице подтверждено 811 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Это самый низкий показатель за 2,5 месяца. 37,9% среди новых заболевших - люди в возрасте от 18 до 45 лет, 32,5% – от 46 до 65 лет, 15,5% - от 66 до 79 лет, еще 7,4% – старше 80 лет. Также 6,7% среди заболевших - дети", - говорится в сообщении.