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Распространение нового коронавируса
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В Москве выявили 811 новых случаев COVID-19
МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Наибольшее число заболевших коронавирусом в РФ за сутки зарегистрировано в Москве — 811, такого низкого числа случаев в столице не РИА Новости, 24.06.2020
2020-06-24T11:14
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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В Москве выявили 811 новых случаев COVID-19

10:54 24.06.2020 (обновлено: 11:14 24.06.2020)
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедик у машины скорой помощи
Медик у машины скорой помощи
© РИА Новости / Илья Питалев
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Медик у машины скорой помощи. Архивное фото
МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Наибольшее число заболевших коронавирусом в РФ за сутки зарегистрировано в Москве — 811, такого низкого числа случаев в столице не было с 8 апреля, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.
Согласно данным оперативного штаба на 8 апреля, число новых случаев коронавируса за сутки в Москве составляло 660.
"Распределение по субъектам: Москва - 811, Московская область - 507, Ханты-Мансийский АО - 323", - говорится в сообщении.
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Также 218 случаев зарегистрировано в Санкт-Петербурге, 207 — в Нижегородской области, 198 — в Воронежской.
Наименьшее число случаев за сутки зафиксировано в Чукотском автономном округе и Севастополе — по одному.
В московском оперштабе сообщили, что в столице зафиксировано самое низкое число новых случаев коронавируса за 2,5 месяца.
"В столице подтверждено 811 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Это самый низкий показатель за 2,5 месяца. 37,9% среди новых заболевших - люди в возрасте от 18 до 45 лет, 32,5% – от 46 до 65 лет, 15,5% - от 66 до 79 лет, еще 7,4% – старше 80 лет. Также 6,7% среди заболевших - дети", - говорится в сообщении.
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