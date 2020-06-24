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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200624/1573408027.html
В России за сутки 12 393 человека выздоровели от COVID-19
За сутки после лечения COVID-19 в РФ выписаны 12 393 человека, за все время - 368 822, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 24.06.2020
2020-06-24T10:52
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, москва, московская область (подмосковье), санкт-петербург, общество

В России за сутки 12 393 человека выздоровели от COVID-19

10:52 24.06.2020
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© РИА Новости / Алексей СухоруковМедицинская сестра в больничной палате
Медицинская сестра в больничной палате
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Медицинская сестра в больничной палате. Архивное фото
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. За сутки после лечения COVID-19 в РФ выписаны 12 393 человека, за все время - 368 822, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.
"За прошедшие сутки выписано по выздоровлению 12 393 человека... За весь период выписано по выздоровлению по России - 368 822", - говорится в сообщении.
В частности, 2020 человек выписаны в Москве, 1390 - в Подмосковье, 643 - в Санкт-Петербурге.
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