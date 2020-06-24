https://ria.ru/20200624/1573407717.html
В России за сутки умерли 154 пациента с COVID-19
За сутки в РФ умерли 154 человека с коронавирусом, за все время — 8513, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной... РИА Новости, 24.06.2020
2020-06-24T10:47
2020-06-24T10:47
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
москва
московская область (подмосковье)
санкт-петербург
общество
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москва
московская область (подмосковье)
санкт-петербург
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2020
РИА Новости
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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