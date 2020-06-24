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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200624/1573407717.html
В России за сутки умерли 154 пациента с COVID-19
За сутки в РФ умерли 154 человека с коронавирусом, за все время — 8513, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной... РИА Новости, 24.06.2020
2020-06-24T10:47
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
москва
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санкт-петербург
общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/04/0e/1570023927_0:268:3086:2004_1400x0_80_0_0_5d51b52469a37538d87d1e579d24cca6.jpg
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, москва, московская область (подмосковье), санкт-петербург, общество

В России за сутки умерли 154 пациента с COVID-19

10:47 24.06.2020
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© РИА Новости / Алексей МайшевМедик у машины скорой помощи
Медик у машины скорой помощи
© РИА Новости / Алексей Майшев
Медик у машины скорой помощи. Архивное фото
МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. За сутки в РФ умерли 154 человека с коронавирусом, за все время — 8513, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.
"За последние сутки подтверждено 154 летальных случая... За весь период по России умерло 8 513 человек", - говорится в сообщении.
В частности, 38 человек умерли в Санкт-Петербурге, 24 — в Подмосковье, 14 — в Москве.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19МоскваМосковская область (Подмосковье)Санкт-ПетербургОбщество
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