Россияне снова стали пополнять валютные вклады

МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. В мае россияне снова начали пополнять валютные вклады в банках, внеся на депозиты в общей сложности почти 721 миллион долларов. Это следует из данных ЦБ.
На 1 июня общий объем средств на валютных вкладах составил 88,97 миллиарда долларов.
В течение первых четырех месяцев года вкладчики, наоборот, забирали валюту. Наибольший отток пришелся на март — на фоне паники на фондовых рынках и резкого снижения ставки ФРС США (тогда некоторые банки просто отказались от долларовых вкладов) россияне сняли с депозитов почти пять миллиардов долларов.
Как рассказал РБК старший аналитик агентства Moody's Семен Исаков, на поведение клиентов могла повлиять падающая доходность рублевых вкладов. К июню средняя максимальная ставка в крупнейших банках снизилась до 5,01 процента годовых, обновив исторический минимум. Директор рейтингового агентства НКР Александр Проклов считает, что увеличение валютных вкладов свидетельствует о том, что россиян стала меньше беспокоить экономическая ситуация.