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Россияне снова стали пополнять валютные вклады
В мае россияне снова начали пополнять валютные вклады в банках, внеся на депозиты в общей сложности почти 721 миллион долларов. Это следует из данных ЦБ. РИА Новости, 24.06.2020
2020-06-24T13:47
россия
центральный банк рф (цб рф)
экономика
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Бряхня...
142
Я так полагаю, что пока вернули только Греф, Сечин и Миллер. В сарайках случайно завалялись. Я угадал?
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россия
РИА Новости
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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60
россия, центральный банк рф (цб рф), экономика

Россияне снова стали пополнять валютные вклады

10:47 24.06.2020 (обновлено: 13:47 24.06.2020)
25953
© РИА Новости / Владимир ТрефиловАмериканские доллары
Американские доллары
© РИА Новости / Владимир Трефилов
МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. В мае россияне снова начали пополнять валютные вклады в банках, внеся на депозиты в общей сложности почти 721 миллион долларов. Это следует из данных ЦБ.
На 1 июня общий объем средств на валютных вкладах составил 88,97 миллиарда долларов.
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В течение первых четырех месяцев года вкладчики, наоборот, забирали валюту. Наибольший отток пришелся на март — на фоне паники на фондовых рынках и резкого снижения ставки ФРС США (тогда некоторые банки просто отказались от долларовых вкладов) россияне сняли с депозитов почти пять миллиардов долларов.
Как рассказал РБК старший аналитик агентства Moody's Семен Исаков, на поведение клиентов могла повлиять падающая доходность рублевых вкладов. К июню средняя максимальная ставка в крупнейших банках снизилась до 5,01 процента годовых, обновив исторический минимум. Директор рейтингового агентства НКР Александр Проклов считает, что увеличение валютных вкладов свидетельствует о том, что россиян стала меньше беспокоить экономическая ситуация.
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РоссияЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Экономика
Популярные комментарии
Бряхня...
24 июня, 11:08
sshustrik71
117300319
Я так полагаю, что пока вернули только Греф, Сечин и Миллер. В сарайках случайно завалялись. Я угадал?
24 июня, 12:31
Алексей Борисович
68110109
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