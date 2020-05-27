Россияне забирают валюту из банков четвертый месяц подряд

На 1 мая объем вкладов физических лиц в иностранной валюте сократился на 1,2% (1,1 миллиарда долларов) по сравнению с началом апреля.

С начала года россияне вывели со счетов 8,3 миллиарда долларов, то есть почти весь объем валюты, который накопили в 2019 году. Наибольший отток пришелся на март.