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2020-05-27T09:58
https://ria.ru/20200527/1572041333.html
Россияне забирают валюту из банков четвертый месяц подряд
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РИА Новости

Россияне забирают валюту из банков четвертый месяц подряд

09:57 27.05.2020 (обновлено: 09:58 27.05.2020)
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкДоллары США
Доллары США
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Россияне четвертый месяц продолжают выводить валюту с банковских депозитов. Это следует из отчета Банка России.
На 1 мая объем вкладов физических лиц в иностранной валюте сократился на 1,2% (1,1 миллиарда долларов) по сравнению с началом апреля.
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26 мая, 08:54
Российские банки ввезли в страну рекордную сумму валюты
С начала года россияне вывели со счетов 8,3 миллиарда долларов, то есть почти весь объем валюты, который накопили в 2019 году. Наибольший отток пришелся на март.
Как сообщил РБК глава рейтинговой службы Национального рейтингового агентства Сергей Гришунин, основные причины выведения валюты с депозитов — их низкая доходность, слухи об изъятии вкладов, а также сокращение предложения. После снижения ставки ФРС США до нуля ряд банков снизили доходность до минимума или вообще отказались принимать вклады в долларах.
По данным аналитика банка БКФ Максима Осадчего, больше четверти оттока валюты обеспечил Сбербанк. При этом приток рублевых средств также во многом обеспечила эта кредитная организация. .
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Национальное рейтинговое агентствоРоссияСбербанк РоссииФедеральная резервная система СШАЭкономика
Популярные комментарии
Правильно делают! Деньги кладут в банк, чтоб они приносили доход. А сохранить их можно и дома. В этой стране нужно жить отдельно от государства! Оно своим путем, а ты своим. Экономики нет, идеологии нет, морали тоже...
27 мая, 10:42
Юрий Баженов
58210012
При этом, забирают валюту из банков Лучшие из россиян! Уже забрали несколько миллиардов...
27 мая, 10:24
Юрий С
21903112
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