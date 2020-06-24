В Новороссийске проходит парад в честь 75-летия Победы

Первыми кандидатами становились те, кто проявил в боях мужество и героизм. Но не последнюю роль играли рост и возраст бойцов: в приказе по войскам 1-го Белорусского фронта от 24 мая 1945 года говорилось, что воины должны быть не ниже 176 см и не старше 30 лет.