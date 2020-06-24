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75 лет Великой Победы
https://ria.ru/20200624/1573407352.html
В Новороссийске проходит парад в честь 75-летия Победы
Парад, посвященный 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, начался утром в акватории Цемесской бухты в Новороссийске, сообщил глава города Игорь Дяченко. РИА Новости, 24.06.2020
2020-06-24T14:53
75 лет великой победы
парад победы
великая отечественная война (1941-1945)
новороссийск
общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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парад победы, великая отечественная война (1941-1945), новороссийск, общество

В Новороссийске проходит парад в честь 75-летия Победы

10:42 24.06.2020 (обновлено: 14:53 24.06.2020)
1844
© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкРепетиция парада Победы в городах России
Репетиция парада Победы в городах России
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Репетиция парада Победы в городах России
КРАСНОДАР, 24 июн - РИА Новости. Парад, посвященный 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, начался утром в акватории Цемесской бухты в Новороссийске, сообщил глава города Игорь Дяченко.
Ранее сообщалось, что торжественные мероприятия в честь 75-летия Победы на Кубани пройдут только в Новороссийске, где состоится парад. Уточнялось, что в Новороссийске непосредственно на парад будут допущены только ветераны, остальные жители смогут посмотреть прямую трансляцию по местному телевидению.
Триумф победителей: исторический парад 24 июня 1945 года
© РИА Новости / Сергей Лоскутов / Перейти в фотобанк

Утро 24 июня 1945 года в Москве было пасмурным и дождливым, однако это не могло испортить настроения участникам и зрителям Парада Победы.

Участники парада Победы бросают к подножию Мавзолея В. И. Ленина немецкие знамена
1 из 14

Утро 24 июня 1945 года в Москве было пасмурным и дождливым, однако это не могло испортить настроения участникам и зрителям Парада Победы.

© РИА Новости / Сергей Лоскутов
Перейти в фотобанк
CC BY 4.0 / Минобороны РФ /

"…Несмотря на плохую погоду, настроение было праздничным. И, хотя шел сильный дождь, Красная площадь была заполнена людьми", — вспоминает внучка маршала Ивана Баграмяна Каринэ Наджарова.

Парад Победы на Красной площади 24 июня 1945 года
2 из 14

"…Несмотря на плохую погоду, настроение было праздничным. И, хотя шел сильный дождь, Красная площадь была заполнена людьми", — вспоминает внучка маршала Ивана Баграмяна Каринэ Наджарова.

CC BY 4.0 / Минобороны РФ /
© РИА Новости / Михаил Озерский

Командующий парадом маршал Константин Рокоссовский занял место для движения навстречу принимающему парад маршалу Георгию Жукову. В 10:00, с боем кремлевских курантов, Жуков выехал на белом коне на Красную площадь.

Парад на Красной площади в Москве в ознаменование победы СССР над Германией в Великой Отечественной войне 24 июня 1945 года
3 из 14

Командующий парадом маршал Константин Рокоссовский занял место для движения навстречу принимающему парад маршалу Георгию Жукову. В 10:00, с боем кремлевских курантов, Жуков выехал на белом коне на Красную площадь.

© РИА Новости / Михаил Озерский
© РИА Новости / Сергей Лоскутов

Прозвучала команда: "Парад, смирно!" По площади прокатился гул аплодисментов. Сводный военный оркестр из 1400 музыкантов исполнил гимн Глинки "Славься, русский народ!" После этого командующий парадом маршал Рокоссовский отдал рапорт о готовности к началу парада.

Знаменосцы полка одного из фронтов на Параде Победы на Красной площади 24 июня 1945 года
4 из 14

Прозвучала команда: "Парад, смирно!" По площади прокатился гул аплодисментов. Сводный военный оркестр из 1400 музыкантов исполнил гимн Глинки "Славься, русский народ!" После этого командующий парадом маршал Рокоссовский отдал рапорт о готовности к началу парада.

© РИА Новости / Сергей Лоскутов
© РИА Новости / Сергей Лоскутов

В параде участвовали сводные полки фронтов, Наркомата обороны и ВМФ, военные академии, училища, части Московского гарнизона, техника и авиация. Полки были укомплектованы рядовыми, сержантами и офицерами, отличившимися в боях и награжденными орденами.

Торжественный марш сводного полка одного из фронтов на Параде Победы на Красной площади 24 июня 1945 года
5 из 14

В параде участвовали сводные полки фронтов, Наркомата обороны и ВМФ, военные академии, училища, части Московского гарнизона, техника и авиация. Полки были укомплектованы рядовыми, сержантами и офицерами, отличившимися в боях и награжденными орденами.

© РИА Новости / Сергей Лоскутов
© РИА Новости / Сергей Лоскутов / Перейти в фотобанк

Штандарты для парада шили в мастерских Большого театра. Там же изготовили орденские ленты венчавших древки 360 знамен. Каждое знамя представляло воинскую часть или соединение, отличившееся в боях, а ленты знаменовали подвиги, отмеченные орденом.

Воины 1 Белорусского фронта на Параде Победы на Красной площади 24 июня 1945 года
6 из 14

Штандарты для парада шили в мастерских Большого театра. Там же изготовили орденские ленты венчавших древки 360 знамен. Каждое знамя представляло воинскую часть или соединение, отличившееся в боях, а ленты знаменовали подвиги, отмеченные орденом.

© РИА Новости / Сергей Лоскутов
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CC BY 4.0 / Минобороны РФ /

Вслед за полками фронтов и ВМФ на Красную площадь вышла колонна советских воинов, которые несли опущенные до земли 200 знамен немецко-фашистских войск, разгромленных на полях сражений. Под барабанный бой штандарты были брошены к подножию Мавзолея.

Парад Победы на Красной площади 24 июня 1945 года
7 из 14

Вслед за полками фронтов и ВМФ на Красную площадь вышла колонна советских воинов, которые несли опущенные до земли 200 знамен немецко-фашистских войск, разгромленных на полях сражений. Под барабанный бой штандарты были брошены к подножию Мавзолея.

CC BY 4.0 / Минобороны РФ /
© РИА Новости / Сергей Лоскутов

Личный состав для участия в легендарном Параде Победы отбирали особенно тщательно.

Воины 3 Белорусского фронта на Параде Победы на Красной площади 24 июня 1945 года
8 из 14

Личный состав для участия в легендарном Параде Победы отбирали особенно тщательно.

© РИА Новости / Сергей Лоскутов
CC BY 4.0 / Минобороны РФ /

Первыми кандидатами становились те, кто проявил в боях мужество и героизм. Но не последнюю роль играли рост и возраст бойцов: в приказе по войскам 1-го Белорусского фронта от 24 мая 1945 года говорилось, что воины должны быть не ниже 176 см и не старше 30 лет.

Парад Победы на Красной площади 24 июня 1945 года
9 из 14

Первыми кандидатами становились те, кто проявил в боях мужество и героизм. Но не последнюю роль играли рост и возраст бойцов: в приказе по войскам 1-го Белорусского фронта от 24 мая 1945 года говорилось, что воины должны быть не ниже 176 см и не старше 30 лет.

CC BY 4.0 / Минобороны РФ /
© РИА Новости / Сергей Лоскутов

Исторический парад 1945 года длился два часа (122 минуты) под проливным дождем.

оржественный марш воинов 3-го Украинского фронта во главе с маршалом Советского Союза Толбухиным Федором Ивановичем на Параде Победы на Красной площади 24 июня 1945 года
10 из 14

Исторический парад 1945 года длился два часа (122 минуты) под проливным дождем.

© РИА Новости / Сергей Лоскутов
© РИА Новости / Сергей Лоскутов

В шествии приняли участие 24 маршала, 249 генералов, 2536 офицеров, 31 116 сержантов и солдат.

Минеры с собаками минно-розыскной службы на Параде Победы на Красной площади 24 июня 1945 года
11 из 14

В шествии приняли участие 24 маршала, 249 генералов, 2536 офицеров, 31 116 сержантов и солдат.

© РИА Новости / Сергей Лоскутов
© РИА Новости

В 23 часа из 100 аэростатов, поднятых зенитчиками, залпами полетели 20 тысяч ракет.

Церемониальный марш сводных полков фронтов на Красной площади 24 июня 1945 года
12 из 14

В 23 часа из 100 аэростатов, поднятых зенитчиками, залпами полетели 20 тысяч ракет.

© РИА Новости
© РИА Новости / Сергей Лоскутов / Перейти в фотобанк

Кульминацией праздника стало появление высоко в небе в лучах прожекторов полотнища с изображением ордена Победы.

Маршал Советского Союза Родион Малиновский и командующие армиями 2 Украинского фронта на Параде Победы 24 июня 1945 года на Красной площади
13 из 14

Кульминацией праздника стало появление высоко в небе в лучах прожекторов полотнища с изображением ордена Победы.

© РИА Новости / Сергей Лоскутов
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© РИА Новости / Б. Казаков

Торжественный марш сводного полка одного из фронтов на параде 24 июня 1945 года.

Торжественный марш сводного полка одного из фронтов на параде Победы на Красной площади, 24 июня 1945 года
14 из 14

Торжественный марш сводного полка одного из фронтов на параде 24 июня 1945 года.

© РИА Новости / Б. Казаков
1 из 14

Утро 24 июня 1945 года в Москве было пасмурным и дождливым, однако это не могло испортить настроения участникам и зрителям Парада Победы.

© РИА Новости / Сергей Лоскутов
Перейти в фотобанк
2 из 14

"…Несмотря на плохую погоду, настроение было праздничным. И, хотя шел сильный дождь, Красная площадь была заполнена людьми", — вспоминает внучка маршала Ивана Баграмяна Каринэ Наджарова.

CC BY 4.0 / Минобороны РФ /
3 из 14

Командующий парадом маршал Константин Рокоссовский занял место для движения навстречу принимающему парад маршалу Георгию Жукову. В 10:00, с боем кремлевских курантов, Жуков выехал на белом коне на Красную площадь.

© РИА Новости / Михаил Озерский
4 из 14

Прозвучала команда: "Парад, смирно!" По площади прокатился гул аплодисментов. Сводный военный оркестр из 1400 музыкантов исполнил гимн Глинки "Славься, русский народ!" После этого командующий парадом маршал Рокоссовский отдал рапорт о готовности к началу парада.

© РИА Новости / Сергей Лоскутов
5 из 14

В параде участвовали сводные полки фронтов, Наркомата обороны и ВМФ, военные академии, училища, части Московского гарнизона, техника и авиация. Полки были укомплектованы рядовыми, сержантами и офицерами, отличившимися в боях и награжденными орденами.

© РИА Новости / Сергей Лоскутов
6 из 14

Штандарты для парада шили в мастерских Большого театра. Там же изготовили орденские ленты венчавших древки 360 знамен. Каждое знамя представляло воинскую часть или соединение, отличившееся в боях, а ленты знаменовали подвиги, отмеченные орденом.

© РИА Новости / Сергей Лоскутов
Перейти в фотобанк
7 из 14

Вслед за полками фронтов и ВМФ на Красную площадь вышла колонна советских воинов, которые несли опущенные до земли 200 знамен немецко-фашистских войск, разгромленных на полях сражений. Под барабанный бой штандарты были брошены к подножию Мавзолея.

CC BY 4.0 / Минобороны РФ /
8 из 14

Личный состав для участия в легендарном Параде Победы отбирали особенно тщательно.

© РИА Новости / Сергей Лоскутов
9 из 14

Первыми кандидатами становились те, кто проявил в боях мужество и героизм. Но не последнюю роль играли рост и возраст бойцов: в приказе по войскам 1-го Белорусского фронта от 24 мая 1945 года говорилось, что воины должны быть не ниже 176 см и не старше 30 лет.

CC BY 4.0 / Минобороны РФ /
10 из 14

Исторический парад 1945 года длился два часа (122 минуты) под проливным дождем.

© РИА Новости / Сергей Лоскутов
11 из 14

В шествии приняли участие 24 маршала, 249 генералов, 2536 офицеров, 31 116 сержантов и солдат.

© РИА Новости / Сергей Лоскутов
12 из 14

В 23 часа из 100 аэростатов, поднятых зенитчиками, залпами полетели 20 тысяч ракет.

© РИА Новости
13 из 14

Кульминацией праздника стало появление высоко в небе в лучах прожекторов полотнища с изображением ордена Победы.

© РИА Новости / Сергей Лоскутов
Перейти в фотобанк
14 из 14

Торжественный марш сводного полка одного из фронтов на параде 24 июня 1945 года.

© РИА Новости / Б. Казаков
"Торжественная часть парада началась в 9:00 утра в акватории Цемесской бухты, где на линии парадной диспозиции выстроились корабли Новороссийской военно-морской базы: малый противолодочный корабль "Касимов", спасательное буксирное судно "СБС-742" и гидрографическое судно "ГС-402", а также пограничный сторожевой корабль Пограничной службы ФСБ России. Начальник Новороссийского гарнизона, командир Новороссийской военно-морской базы Черноморского флота контр-адмирал Виктор Кочемазов, по традиции, поздравил экипажи кораблей, стоящих на рейде в парадной линии", - написал Дяченко в своем Instagram.
Свой пост мэр проиллюстрировал видео с фрагментом морского парада.
По информации Минобороны РФ, во время проведения парада Победы и праздничного салюта в городе-герое Новороссийске десантники-артиллеристы гвардейского десантно-штурмового Кубанского казачьего полка произведут более 30 залпов из орудий ЗИС-3. Залпы запланированы ориентировочно на 10.20 мск возле здания Морского вокзала, у корабля-музея "Михаил Кутузов", и в 23.00 мск в районе Суджукской косы.
Онлайн-репортаж с парада Победы >>
Парад на Красной площади в честь 75-летия Победы
© РИА Новости / Фотохост-агентство / Перейти в фотобанк

Военный парад в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне планировалось провести 9 мая, но из-за ситуации с коронавирусом его перенесли.

Военный парад в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов на Красной площади в Москве
1 из 17

Военный парад в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне планировалось провести 9 мая, но из-за ситуации с коронавирусом его перенесли.

© РИА Новости / Фотохост-агентство
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Фотохост-агентство / Перейти в фотобанк

Парад принимал министр обороны России Сергей Шойгу, который выехал на площадь из ворот Спасской башни Московского Кремля в кабриолете Aurus.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу во время военного парада в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов на Красной площади в Москве
2 из 17

Парад принимал министр обороны России Сергей Шойгу, который выехал на площадь из ворот Спасской башни Московского Кремля в кабриолете Aurus.

© РИА Новости / Фотохост-агентство
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© РИА Новости / Фотохост-агентство / Перейти в фотобанк

Парад военной техники на Красной площади открыли легендарные танки Т-34-85 и самоходные установки Су-100.

Танк Т-34-85 во время военного парада в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов на Красной площади в Москве
3 из 17

Парад военной техники на Красной площади открыли легендарные танки Т-34-85 и самоходные установки Су-100.

© РИА Новости / Фотохост-агентство
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© РИА Новости / Фотохост-агентство / Перейти в фотобанк

Перед началом парада президент России, Верховный главнокомандующий вооруженными силами Владимир Путин с трибуны поздравил россиян с 75-й годовщиной Победы и призвал беречь и отстаивать честную правду о Великой Отечественной войне.

Президент РФ - верховный главнокомандующий вооруженными силами РФ Владимир Путин во время военного парада в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов на Красной площади в Москве
4 из 17

Перед началом парада президент России, Верховный главнокомандующий вооруженными силами Владимир Путин с трибуны поздравил россиян с 75-й годовщиной Победы и призвал беречь и отстаивать честную правду о Великой Отечественной войне.

© РИА Новости / Фотохост-агентство
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© РИА Новости / Фотохост-агентство / Перейти в фотобанк

В параде приняли участие более 14 тысяч военнослужащих. По Красной площади прошли более 40 пеших расчетов: офицеры, сержанты и солдаты различных соединений, курсанты военных вузов, суворовцы, нахимовцы и кадеты, юнармейцы и представители других силовых ведомств.

Юнармейцы во время военного парада в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов на Красной площади в Москве
5 из 17

В параде приняли участие более 14 тысяч военнослужащих. По Красной площади прошли более 40 пеших расчетов: офицеры, сержанты и солдаты различных соединений, курсанты военных вузов, суворовцы, нахимовцы и кадеты, юнармейцы и представители других силовых ведомств.

© РИА Новости / Фотохост-агентство
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© РИА Новости / Фотохост-агентство / Перейти в фотобанк

По Красной площади прошли военнослужащие из 13 иностранных государств: Азербайджана, Армении, Белоруссии, Индии, Казахстана, Киргизии, Китая, Молдавии, Монголии, Сербии, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана.

На фото: расчет военнослужащих армии Сербии.

Парадный расчет армии Сербии во время военного парада в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов на Красной площади в Москве
6 из 17

По Красной площади прошли военнослужащие из 13 иностранных государств: Азербайджана, Армении, Белоруссии, Индии, Казахстана, Киргизии, Китая, Молдавии, Монголии, Сербии, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана.

На фото: расчет военнослужащих армии Сербии.

© РИА Новости / Фотохост-агентство
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© РИА Новости / Фотохост-агентство / Перейти в фотобанк

Десять расчетов прошли по брусчатке в форме времен Великой Отечественной. Вооружение пехотинцев — самозарядные карабины Симонова и винтовки Мосина, легендарные пистолеты-пулеметы Шпагина и Судаева.

На фото: 331-й гвардейский парашютно-десантный полк.

Военнослужащие парадных расчетов во время военного парада в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов на Красной площади в Москве
7 из 17

Десять расчетов прошли по брусчатке в форме времен Великой Отечественной. Вооружение пехотинцев — самозарядные карабины Симонова и винтовки Мосина, легендарные пистолеты-пулеметы Шпагина и Судаева.

На фото: 331-й гвардейский парашютно-десантный полк.

© РИА Новости / Фотохост-агентство
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© РИА Новости / Михаил Киреев / Перейти в фотобанк

Из-за пандемии коронавируса в парадные расчеты попали далеко не все, кого отобрали изначально. В начале июня министр обороны Сергей Шойгу заявил, что в шествии примут участие преимущественно военнослужащие с иммунитетом к COVID-19.

Военнослужащие парадных расчетов на военном параде в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов в Санкт-Петербурге
8 из 17

Из-за пандемии коронавируса в парадные расчеты попали далеко не все, кого отобрали изначально. В начале июня министр обороны Сергей Шойгу заявил, что в шествии примут участие преимущественно военнослужащие с иммунитетом к COVID-19.

© РИА Новости / Михаил Киреев
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Отдельной колонной по Красной площади прошли военнослужащие-женщины. Представительницы разных родов войск чеканили шаг, напоминая о неоценимом вкладе женщин в Победу.

Военный парад в ознаменование 75-летия Победы
9 из 17

Отдельной колонной по Красной площади прошли военнослужащие-женщины. Представительницы разных родов войск чеканили шаг, напоминая о неоценимом вкладе женщин в Победу.

© Фотохост-агентство
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© РИА Новости / Фотохост-агентство / Перейти в фотобанк

По Красной площади проехала колонна модернизированных систем залпового огня ТОС-1А мобильной бригады войск РХБЗ и перспективные образцы установок ТОС-2 на базе автомобиля "Урал" с повышенной дальностью стрельбы.

Тяжёлая огнемётная система (ТОС) залпового огня ТОС-1А Солнцепек во время военного парада в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов на Красной площади в Москве
10 из 17

По Красной площади проехала колонна модернизированных систем залпового огня ТОС-1А мобильной бригады войск РХБЗ и перспективные образцы установок ТОС-2 на базе автомобиля "Урал" с повышенной дальностью стрельбы.

© РИА Новости / Фотохост-агентство
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© РИА Новости / Фотохост-агентство / Перейти в фотобанк

Особенность самоходной артиллерийской установки (САУ) "Мста-СМ" заключается в повышенной скорострельности и наличии автоматизированной системы управления огнем.

Самоходная артиллерийская установка (САУ) Мста-СМ во время военного парада в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов на Красной площади в Москве
11 из 17

Особенность самоходной артиллерийской установки (САУ) "Мста-СМ" заключается в повышенной скорострельности и наличии автоматизированной системы управления огнем.

© РИА Новости / Фотохост-агентство
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Фотохост-агентство / Перейти в фотобанк

В юбилейном параде Победы приняло участие рекордное количество военной техники — 234 боевые машины. В числе новейшей техники, проехавшей по брусчатке Красной площади, были танки Т-14 "Армата".

Танки Т-14 Армата во время военного парада в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов на Красной площади в Москве
12 из 17

В юбилейном параде Победы приняло участие рекордное количество военной техники — 234 боевые машины. В числе новейшей техники, проехавшей по брусчатке Красной площади, были танки Т-14 "Армата".

© РИА Новости / Фотохост-агентство
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© РИА Новости / Фотохост-агентство / Перейти в фотобанк

Автономная пусковая установка ПГРК "Ярс", пришедшая на смену ракетному комплексу "Тополь", способна преодолеть все существующие системы противоракетной обороны.

Автономная пусковая установка ПГРК Ярс во время военного парада в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов на Красной площади в Москве
13 из 17

Автономная пусковая установка ПГРК "Ярс", пришедшая на смену ракетному комплексу "Тополь", способна преодолеть все существующие системы противоракетной обороны.

© РИА Новости / Фотохост-агентство
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© РИА Новости / Фотохост-агентство / Перейти в фотобанк

Реактивная система залпового огня (РСЗО) "Торнадо-С" калибра 300 миллиметров включает в себя модернизированную боевую машину, оснащенную автоматизированной системой управления наведением и огнем и новыми неуправляемыми реактивными снарядами.

Реактивные системы залпового огня (РСЗО) Торнадо-С во время военного парада в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов на Красной площади в Москве
14 из 17

Реактивная система залпового огня (РСЗО) "Торнадо-С" калибра 300 миллиметров включает в себя модернизированную боевую машину, оснащенную автоматизированной системой управления наведением и огнем и новыми неуправляемыми реактивными снарядами.

© РИА Новости / Фотохост-агентство
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© РИА Новости / Фотохост-агентство

В авиационной части парада Победы приняли участие 75 вертолетов и самолетов ВКС России.

Штурмовики Су-25 раскрасили небо над главной площадью страны в российский триколор.

Штурмовики Су-25 во время воздушной части военного парада в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов в Москве
15 из 17

В авиационной части парада Победы приняли участие 75 вертолетов и самолетов ВКС России.

Штурмовики Су-25 раскрасили небо над главной площадью страны в российский триколор.

© РИА Новости / Фотохост-агентство
© РИА Новости / Фотохост-агентство

Открыла воздушный парад группа в составе крупнейшего в мире транспортного вертолета Ми-26 и четырех вертолетов Ми-8АМТШ ("Терминатор").

Многоцелевые вертолеты Ми-8 во время воздушной части военного парада в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов в Москве
16 из 17

Открыла воздушный парад группа в составе крупнейшего в мире транспортного вертолета Ми-26 и четырех вертолетов Ми-8АМТШ ("Терминатор").

© РИА Новости / Фотохост-агентство
© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанк

В небе над Красной площадью летчики продемонстрировали дозаправку стратегического бомбардировщика-ракетоносца Ту-160 от воздушного танкера, самолета-заправщика Ил-78.

Самолет-заправщик Ил-78 и стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-160 во время воздушной части военного парада в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов в Москве
17 из 17

В небе над Красной площадью летчики продемонстрировали дозаправку стратегического бомбардировщика-ракетоносца Ту-160 от воздушного танкера, самолета-заправщика Ил-78.

© РИА Новости / Нина Зотина
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1 из 17

Военный парад в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне планировалось провести 9 мая, но из-за ситуации с коронавирусом его перенесли.

© РИА Новости / Фотохост-агентство
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2 из 17

Парад принимал министр обороны России Сергей Шойгу, который выехал на площадь из ворот Спасской башни Московского Кремля в кабриолете Aurus.

© РИА Новости / Фотохост-агентство
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3 из 17

Парад военной техники на Красной площади открыли легендарные танки Т-34-85 и самоходные установки Су-100.

© РИА Новости / Фотохост-агентство
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4 из 17

Перед началом парада президент России, Верховный главнокомандующий вооруженными силами Владимир Путин с трибуны поздравил россиян с 75-й годовщиной Победы и призвал беречь и отстаивать честную правду о Великой Отечественной войне.

© РИА Новости / Фотохост-агентство
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5 из 17

В параде приняли участие более 14 тысяч военнослужащих. По Красной площади прошли более 40 пеших расчетов: офицеры, сержанты и солдаты различных соединений, курсанты военных вузов, суворовцы, нахимовцы и кадеты, юнармейцы и представители других силовых ведомств.

© РИА Новости / Фотохост-агентство
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6 из 17

По Красной площади прошли военнослужащие из 13 иностранных государств: Азербайджана, Армении, Белоруссии, Индии, Казахстана, Киргизии, Китая, Молдавии, Монголии, Сербии, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана.

На фото: расчет военнослужащих армии Сербии.

© РИА Новости / Фотохост-агентство
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7 из 17

Десять расчетов прошли по брусчатке в форме времен Великой Отечественной. Вооружение пехотинцев — самозарядные карабины Симонова и винтовки Мосина, легендарные пистолеты-пулеметы Шпагина и Судаева.

На фото: 331-й гвардейский парашютно-десантный полк.

© РИА Новости / Фотохост-агентство
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8 из 17

Из-за пандемии коронавируса в парадные расчеты попали далеко не все, кого отобрали изначально. В начале июня министр обороны Сергей Шойгу заявил, что в шествии примут участие преимущественно военнослужащие с иммунитетом к COVID-19.

© РИА Новости / Михаил Киреев
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9 из 17

Отдельной колонной по Красной площади прошли военнослужащие-женщины. Представительницы разных родов войск чеканили шаг, напоминая о неоценимом вкладе женщин в Победу.

© Фотохост-агентство
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10 из 17

По Красной площади проехала колонна модернизированных систем залпового огня ТОС-1А мобильной бригады войск РХБЗ и перспективные образцы установок ТОС-2 на базе автомобиля "Урал" с повышенной дальностью стрельбы.

© РИА Новости / Фотохост-агентство
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11 из 17

Особенность самоходной артиллерийской установки (САУ) "Мста-СМ" заключается в повышенной скорострельности и наличии автоматизированной системы управления огнем.

© РИА Новости / Фотохост-агентство
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12 из 17

В юбилейном параде Победы приняло участие рекордное количество военной техники — 234 боевые машины. В числе новейшей техники, проехавшей по брусчатке Красной площади, были танки Т-14 "Армата".

© РИА Новости / Фотохост-агентство
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13 из 17

Автономная пусковая установка ПГРК "Ярс", пришедшая на смену ракетному комплексу "Тополь", способна преодолеть все существующие системы противоракетной обороны.

© РИА Новости / Фотохост-агентство
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14 из 17

Реактивная система залпового огня (РСЗО) "Торнадо-С" калибра 300 миллиметров включает в себя модернизированную боевую машину, оснащенную автоматизированной системой управления наведением и огнем и новыми неуправляемыми реактивными снарядами.

© РИА Новости / Фотохост-агентство
Перейти в фотобанк
15 из 17

В авиационной части парада Победы приняли участие 75 вертолетов и самолетов ВКС России.

Штурмовики Су-25 раскрасили небо над главной площадью страны в российский триколор.

© РИА Новости / Фотохост-агентство
16 из 17

Открыла воздушный парад группа в составе крупнейшего в мире транспортного вертолета Ми-26 и четырех вертолетов Ми-8АМТШ ("Терминатор").

© РИА Новости / Фотохост-агентство
17 из 17

В небе над Красной площадью летчики продемонстрировали дозаправку стратегического бомбардировщика-ракетоносца Ту-160 от воздушного танкера, самолета-заправщика Ил-78.

© РИА Новости / Нина Зотина
Перейти в фотобанк
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75 лет Великой ПобедыПарад ПобедыВеликая Отечественная война (1941-1945)НовороссийскОбщество
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