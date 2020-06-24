Триумф победителей: исторический парад 24 июня 1945 года

Утро 24 июня 1945 года в Москве было пасмурным и дождливым, однако это не могло испортить настроения участникам и зрителям Парада Победы.
Утро 24 июня 1945 года в Москве было пасмурным и дождливым, однако это не могло испортить настроения участникам и зрителям Парада Победы.
"…Несмотря на плохую погоду, настроение было праздничным. И, хотя шел сильный дождь, Красная площадь была заполнена людьми", — вспоминает внучка маршала Ивана Баграмяна Каринэ Наджарова.
"…Несмотря на плохую погоду, настроение было праздничным. И, хотя шел сильный дождь, Красная площадь была заполнена людьми", — вспоминает внучка маршала Ивана Баграмяна Каринэ Наджарова.
Командующий парадом маршал Константин Рокоссовский занял место для движения навстречу принимающему парад маршалу Георгию Жукову. В 10:00, с боем кремлевских курантов, Жуков выехал на белом коне на Красную площадь.
Командующий парадом маршал Константин Рокоссовский занял место для движения навстречу принимающему парад маршалу Георгию Жукову. В 10:00, с боем кремлевских курантов, Жуков выехал на белом коне на Красную площадь.
Прозвучала команда: "Парад, смирно!" По площади прокатился гул аплодисментов. Сводный военный оркестр из 1400 музыкантов исполнил гимн Глинки "Славься, русский народ!" После этого командующий парадом маршал Рокоссовский отдал рапорт о готовности к началу парада.
Прозвучала команда: "Парад, смирно!" По площади прокатился гул аплодисментов. Сводный военный оркестр из 1400 музыкантов исполнил гимн Глинки "Славься, русский народ!" После этого командующий парадом маршал Рокоссовский отдал рапорт о готовности к началу парада.
В параде участвовали сводные полки фронтов, Наркомата обороны и ВМФ, военные академии, училища, части Московского гарнизона, техника и авиация. Полки были укомплектованы рядовыми, сержантами и офицерами, отличившимися в боях и награжденными орденами.
В параде участвовали сводные полки фронтов, Наркомата обороны и ВМФ, военные академии, училища, части Московского гарнизона, техника и авиация. Полки были укомплектованы рядовыми, сержантами и офицерами, отличившимися в боях и награжденными орденами.
Штандарты для парада шили в мастерских Большого театра. Там же изготовили орденские ленты венчавших древки 360 знамен. Каждое знамя представляло воинскую часть или соединение, отличившееся в боях, а ленты знаменовали подвиги, отмеченные орденом.
Штандарты для парада шили в мастерских Большого театра. Там же изготовили орденские ленты венчавших древки 360 знамен. Каждое знамя представляло воинскую часть или соединение, отличившееся в боях, а ленты знаменовали подвиги, отмеченные орденом.
Вслед за полками фронтов и ВМФ на Красную площадь вышла колонна советских воинов, которые несли опущенные до земли 200 знамен немецко-фашистских войск, разгромленных на полях сражений. Под барабанный бой штандарты были брошены к подножию Мавзолея.
Вслед за полками фронтов и ВМФ на Красную площадь вышла колонна советских воинов, которые несли опущенные до земли 200 знамен немецко-фашистских войск, разгромленных на полях сражений. Под барабанный бой штандарты были брошены к подножию Мавзолея.
Личный состав для участия в легендарном Параде Победы отбирали особенно тщательно.
Личный состав для участия в легендарном Параде Победы отбирали особенно тщательно.
Первыми кандидатами становились те, кто проявил в боях мужество и героизм. Но не последнюю роль играли рост и возраст бойцов: в приказе по войскам 1-го Белорусского фронта от 24 мая 1945 года говорилось, что воины должны быть не ниже 176 см и не старше 30 лет.
Первыми кандидатами становились те, кто проявил в боях мужество и героизм. Но не последнюю роль играли рост и возраст бойцов: в приказе по войскам 1-го Белорусского фронта от 24 мая 1945 года говорилось, что воины должны быть не ниже 176 см и не старше 30 лет.
Исторический парад 1945 года длился два часа (122 минуты) под проливным дождем.
Исторический парад 1945 года длился два часа (122 минуты) под проливным дождем.
В шествии приняли участие 24 маршала, 249 генералов, 2536 офицеров, 31 116 сержантов и солдат.
В шествии приняли участие 24 маршала, 249 генералов, 2536 офицеров, 31 116 сержантов и солдат.
В 23 часа из 100 аэростатов, поднятых зенитчиками, залпами полетели 20 тысяч ракет.
Кульминацией праздника стало появление высоко в небе в лучах прожекторов полотнища с изображением ордена Победы.
Кульминацией праздника стало появление высоко в небе в лучах прожекторов полотнища с изображением ордена Победы.
Торжественный марш сводного полка одного из фронтов на параде 24 июня 1945 года.
Торжественный марш сводного полка одного из фронтов на параде 24 июня 1945 года.