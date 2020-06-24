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75 лет Великой Победы
https://ria.ru/20200624/1573182348.html
Триумф победителей: исторический парад 24 июня 1945 года
Семьдесят пять лет назад на Красной площади состоялся первый и самый знаменитый парад, посвященный победе СССР над фашистской Германией. Решение провести его... РИА Новости, 24.06.2020
2020-06-24T09:14
75 лет великой победы
парад победы
великая отечественная война (1941-1945)
фото
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Вечная память советским воинам - победителям! Слава воинам - победителям! Слава России!!!
59
Да фашизм победил советский солдат. Америка с англией могут да и примазались к нашей победе одни продавая нам тушенку вторые обещанием открытия второго фронта. Но победил в войне Советский союз
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РИА Новости
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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60
парад победы, великая отечественная война (1941-1945), фото, фото

Триумф победителей: исторический парад 24 июня 1945 года

08:15 24.06.2020 (обновлено: 09:14 24.06.2020)
14352
Семьдесят пять лет назад на Красной площади состоялся первый и самый знаменитый парад, посвященный победе СССР над фашистской Германией. Решение провести его было принято вскоре после 9 Мая. В шествии участвовали более 30 тысяч человек, главными кандидатами становились те, кто проявил в боях Великой Отечественной героизм, храбрость и воинское мастерство. Исторические кадры — в фотоленте Ria.ru.
© РИА Новости / Сергей Лоскутов / Перейти в фотобанк

Утро 24 июня 1945 года в Москве было пасмурным и дождливым, однако это не могло испортить настроения участникам и зрителям Парада Победы.

Участники парада Победы бросают к подножию Мавзолея В. И. Ленина немецкие знамена
1 из 14

Утро 24 июня 1945 года в Москве было пасмурным и дождливым, однако это не могло испортить настроения участникам и зрителям Парада Победы.

© РИА Новости / Сергей Лоскутов
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CC BY 4.0 / Минобороны РФ /

"…Несмотря на плохую погоду, настроение было праздничным. И, хотя шел сильный дождь, Красная площадь была заполнена людьми", — вспоминает внучка маршала Ивана Баграмяна Каринэ Наджарова.

Парад Победы на Красной площади 24 июня 1945 года
2 из 14

"…Несмотря на плохую погоду, настроение было праздничным. И, хотя шел сильный дождь, Красная площадь была заполнена людьми", — вспоминает внучка маршала Ивана Баграмяна Каринэ Наджарова.

CC BY 4.0 / Минобороны РФ /
© РИА Новости / Михаил Озерский

Командующий парадом маршал Константин Рокоссовский занял место для движения навстречу принимающему парад маршалу Георгию Жукову. В 10:00, с боем кремлевских курантов, Жуков выехал на белом коне на Красную площадь.

Парад на Красной площади в Москве в ознаменование победы СССР над Германией в Великой Отечественной войне 24 июня 1945 года
3 из 14

Командующий парадом маршал Константин Рокоссовский занял место для движения навстречу принимающему парад маршалу Георгию Жукову. В 10:00, с боем кремлевских курантов, Жуков выехал на белом коне на Красную площадь.

© РИА Новости / Михаил Озерский
© РИА Новости / Сергей Лоскутов

Прозвучала команда: "Парад, смирно!" По площади прокатился гул аплодисментов. Сводный военный оркестр из 1400 музыкантов исполнил гимн Глинки "Славься, русский народ!" После этого командующий парадом маршал Рокоссовский отдал рапорт о готовности к началу парада.

Знаменосцы полка одного из фронтов на Параде Победы на Красной площади 24 июня 1945 года
4 из 14

Прозвучала команда: "Парад, смирно!" По площади прокатился гул аплодисментов. Сводный военный оркестр из 1400 музыкантов исполнил гимн Глинки "Славься, русский народ!" После этого командующий парадом маршал Рокоссовский отдал рапорт о готовности к началу парада.

© РИА Новости / Сергей Лоскутов
© РИА Новости / Сергей Лоскутов

В параде участвовали сводные полки фронтов, Наркомата обороны и ВМФ, военные академии, училища, части Московского гарнизона, техника и авиация. Полки были укомплектованы рядовыми, сержантами и офицерами, отличившимися в боях и награжденными орденами.

Торжественный марш сводного полка одного из фронтов на Параде Победы на Красной площади 24 июня 1945 года
5 из 14

В параде участвовали сводные полки фронтов, Наркомата обороны и ВМФ, военные академии, училища, части Московского гарнизона, техника и авиация. Полки были укомплектованы рядовыми, сержантами и офицерами, отличившимися в боях и награжденными орденами.

© РИА Новости / Сергей Лоскутов
© РИА Новости / Сергей Лоскутов / Перейти в фотобанк

Штандарты для парада шили в мастерских Большого театра. Там же изготовили орденские ленты венчавших древки 360 знамен. Каждое знамя представляло воинскую часть или соединение, отличившееся в боях, а ленты знаменовали подвиги, отмеченные орденом.

Воины 1 Белорусского фронта на Параде Победы на Красной площади 24 июня 1945 года
6 из 14

Штандарты для парада шили в мастерских Большого театра. Там же изготовили орденские ленты венчавших древки 360 знамен. Каждое знамя представляло воинскую часть или соединение, отличившееся в боях, а ленты знаменовали подвиги, отмеченные орденом.

© РИА Новости / Сергей Лоскутов
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CC BY 4.0 / Минобороны РФ /

Вслед за полками фронтов и ВМФ на Красную площадь вышла колонна советских воинов, которые несли опущенные до земли 200 знамен немецко-фашистских войск, разгромленных на полях сражений. Под барабанный бой штандарты были брошены к подножию Мавзолея.

Парад Победы на Красной площади 24 июня 1945 года
7 из 14

Вслед за полками фронтов и ВМФ на Красную площадь вышла колонна советских воинов, которые несли опущенные до земли 200 знамен немецко-фашистских войск, разгромленных на полях сражений. Под барабанный бой штандарты были брошены к подножию Мавзолея.

CC BY 4.0 / Минобороны РФ /
© РИА Новости / Сергей Лоскутов

Личный состав для участия в легендарном Параде Победы отбирали особенно тщательно.

Воины 3 Белорусского фронта на Параде Победы на Красной площади 24 июня 1945 года
8 из 14

Личный состав для участия в легендарном Параде Победы отбирали особенно тщательно.

© РИА Новости / Сергей Лоскутов
CC BY 4.0 / Минобороны РФ /

Первыми кандидатами становились те, кто проявил в боях мужество и героизм. Но не последнюю роль играли рост и возраст бойцов: в приказе по войскам 1-го Белорусского фронта от 24 мая 1945 года говорилось, что воины должны быть не ниже 176 см и не старше 30 лет.

Парад Победы на Красной площади 24 июня 1945 года
9 из 14

Первыми кандидатами становились те, кто проявил в боях мужество и героизм. Но не последнюю роль играли рост и возраст бойцов: в приказе по войскам 1-го Белорусского фронта от 24 мая 1945 года говорилось, что воины должны быть не ниже 176 см и не старше 30 лет.

CC BY 4.0 / Минобороны РФ /
© РИА Новости / Сергей Лоскутов

Исторический парад 1945 года длился два часа (122 минуты) под проливным дождем.

оржественный марш воинов 3-го Украинского фронта во главе с маршалом Советского Союза Толбухиным Федором Ивановичем на Параде Победы на Красной площади 24 июня 1945 года
10 из 14

Исторический парад 1945 года длился два часа (122 минуты) под проливным дождем.

© РИА Новости / Сергей Лоскутов
© РИА Новости / Сергей Лоскутов

В шествии приняли участие 24 маршала, 249 генералов, 2536 офицеров, 31 116 сержантов и солдат.

Минеры с собаками минно-розыскной службы на Параде Победы на Красной площади 24 июня 1945 года
11 из 14

В шествии приняли участие 24 маршала, 249 генералов, 2536 офицеров, 31 116 сержантов и солдат.

© РИА Новости / Сергей Лоскутов
© РИА Новости

В 23 часа из 100 аэростатов, поднятых зенитчиками, залпами полетели 20 тысяч ракет.

Церемониальный марш сводных полков фронтов на Красной площади 24 июня 1945 года
12 из 14

В 23 часа из 100 аэростатов, поднятых зенитчиками, залпами полетели 20 тысяч ракет.

© РИА Новости
© РИА Новости / Сергей Лоскутов / Перейти в фотобанк

Кульминацией праздника стало появление высоко в небе в лучах прожекторов полотнища с изображением ордена Победы.

Маршал Советского Союза Родион Малиновский и командующие армиями 2 Украинского фронта на Параде Победы 24 июня 1945 года на Красной площади
13 из 14

Кульминацией праздника стало появление высоко в небе в лучах прожекторов полотнища с изображением ордена Победы.

© РИА Новости / Сергей Лоскутов
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© РИА Новости / Б. Казаков

Торжественный марш сводного полка одного из фронтов на параде 24 июня 1945 года.

Торжественный марш сводного полка одного из фронтов на параде Победы на Красной площади, 24 июня 1945 года
14 из 14

Торжественный марш сводного полка одного из фронтов на параде 24 июня 1945 года.

© РИА Новости / Б. Казаков
43900036
Обсудить 10
75 лет Великой ПобедыПарад ПобедыВеликая Отечественная война (1941-1945)Фото
Популярные комментарии
Вечная память советским воинам - победителям! Слава воинам - победителям! Слава России!!!
24 июня, 10:19
vvladimsam
5810000
Да фашизм победил советский солдат. Америка с англией могут да и примазались к нашей победе одни продавая нам тушенку вторые обещанием открытия второго фронта. Но победил в войне Советский союз
24 июня, 11:05
ddekayt
4800002
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