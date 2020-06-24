Триумф победителей: исторический парад 24 июня 1945 года

Семьдесят пять лет назад на Красной площади состоялся первый и самый знаменитый парад, посвященный победе СССР над фашистской Германией. Решение провести его было принято вскоре после 9 Мая. В шествии участвовали более 30 тысяч человек, главными кандидатами становились те, кто проявил в боях Великой Отечественной героизм, храбрость и воинское мастерство. Исторические кадры — в фотоленте Ria.ru.