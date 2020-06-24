Путин: мы склоняем головы перед светлой памятью павших в войне

"Сегодня мы склоняем головы перед светлой памятью всех, кто не пришёл с войны. Перед памятью сыновей, дочерей, отцов, матерей, дедов, мужей, жён, братьев, сестёр, однополчан, родных и друзей. Скорбим о ветеранах, которые уже ушли от нас", - сказал Путин в ходе военного парада на Красной площади, приуроченного к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.