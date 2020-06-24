Путин призвал отстаивать честную правду о Великой Отечественной войне

"Именно наш народ смог одолеть страшное, тотальное зло. Разгромил более 600 дивизий врага, уничтожил 75% от общего числа самолётов, танков, артиллерийских орудий противника и до конца, до победной точки прошел свой героический, праведный, беспредельно жертвенный путь. В этом и состоит главная, честная, ничем не замутненная правда о войне. Мы обязаны ее беречь и отстаивать, передать нашим детям, внукам и правнукам", - сказал Путин перед парадом Победы на Красной площади.