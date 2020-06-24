Эксперт рассказал, когда в Сети появилась база пользователей Telegram

"В различных чатах и каналах пишут о том, что утекла очередная база пользователей Telegram и про приватность в этом мессенджере можно окончательно забыть. Приводится скриншот из Cronos-базы, содержащей 40 миллионов строк. Однако эта база появилась в паблике еще в начале лета, а до этого была ее версия на 28 миллионов строк. Сама она представляет собой компиляцию из нескольких других баз, а в ее основе лежат данные, оставленные в начале мая в открытом доступе иранским маркетинговым агентством", - рассказал он.