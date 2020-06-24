Эксперт рассказал, когда в Сети появилась база пользователей Telegram

МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. База контактов пользователей Telegram появилась в сети в начале лета, в ней могут содержаться около 40 миллионов строк, распространение этой новости может быть связано со слухами о возможной сделке по продаже доли в мессенджере, заявил РИА Новости основатель и технический директор DeviceLock Ашот Оганесян.
"В различных чатах и каналах пишут о том, что утекла очередная база пользователей Telegram и про приватность в этом мессенджере можно окончательно забыть. Приводится скриншот из Cronos-базы, содержащей 40 миллионов строк. Однако эта база появилась в паблике еще в начале лета, а до этого была ее версия на 28 миллионов строк. Сама она представляет собой компиляцию из нескольких других баз, а в ее основе лежат данные, оставленные в начале мая в открытом доступе иранским маркетинговым агентством", - рассказал он.
По словам Оганесяна, таких баз в сети много. "Они собираются через встроенный в Telegram механизм импорта контактов для использования в рекламных кампаниях, а затем часто утекают с серверов агентств, к которым забывают закрыть доступ. Например, в мае мы обнаружили свободно доступный сервер Elasticsearch, в индексах которого содержатся данные, собранные парсингом (сбор и анализ информации - ред.) профилей пользователей социальных сетей Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn, Google+, а также мессенджера Telegram. Последних – более 114 миллионов", - сообщил он.
"Весьма вероятно, что активный разгон этой новости связан со слухами о возможной сделке по продаже доли в мессенджере и призван повлиять на стоимость актива", - полагает эксперт.