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Эксперт рассказал, когда в Сети появилась база пользователей Telegram
База контактов пользователей Telegram появилась в сети в начале лета, в ней могут содержаться около 40 миллионов строк, распространение этой новости может быть... РИА Новости, 24.06.2020
2020-06-24T10:15
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/06/13/1573187639_0:317:3076:2047_1400x0_80_0_0_d42738df3055fdad51e6b7dde3377ca8.jpg
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РИА Новости
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telegram (приложение), марат оганесян, google, twitter, технологии, общество

Эксперт рассказал, когда в Сети появилась база пользователей Telegram

10:12 24.06.2020 (обновлено: 10:15 24.06.2020)
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкМессенджер Telegram на экране телефона
Мессенджер Telegram на экране телефона
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
Мессенджер Telegram на экране телефона. Архивное фото
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. База контактов пользователей Telegram появилась в сети в начале лета, в ней могут содержаться около 40 миллионов строк, распространение этой новости может быть связано со слухами о возможной сделке по продаже доли в мессенджере, заявил РИА Новости основатель и технический директор DeviceLock Ашот Оганесян.
"В различных чатах и каналах пишут о том, что утекла очередная база пользователей Telegram и про приватность в этом мессенджере можно окончательно забыть. Приводится скриншот из Cronos-базы, содержащей 40 миллионов строк. Однако эта база появилась в паблике еще в начале лета, а до этого была ее версия на 28 миллионов строк. Сама она представляет собой компиляцию из нескольких других баз, а в ее основе лежат данные, оставленные в начале мая в открытом доступе иранским маркетинговым агентством", - рассказал он.
Логотип мессенджера Telegram на экране монитора и телефона
Вчера, 10:02
Данные миллионов пользователей Telegram нашли в Сети
По словам Оганесяна, таких баз в сети много. "Они собираются через встроенный в Telegram механизм импорта контактов для использования в рекламных кампаниях, а затем часто утекают с серверов агентств, к которым забывают закрыть доступ. Например, в мае мы обнаружили свободно доступный сервер Elasticsearch, в индексах которого содержатся данные, собранные парсингом (сбор и анализ информации - ред.) профилей пользователей социальных сетей Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn, Google+, а также мессенджера Telegram. Последних – более 114 миллионов", - сообщил он.
"Весьма вероятно, что активный разгон этой новости связан со слухами о возможной сделке по продаже доли в мессенджере и призван повлиять на стоимость актива", - полагает эксперт.
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