Иран продолжит сотрудничать с МАГАТЭ

"Нам очень просто ответить в любой момент, когда мы захотим, однако мы всегда опирались на сотрудничество с МАГАТЭ. На сегодняшний день мы этот принцип также сохраняем", - сказал Роухани, чье выступление с заседания правительства транслировало иранское телевидение.