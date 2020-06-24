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Иран продолжит сотрудничать с МАГАТЭ
Тегеран продолжит сотрудничать с МАГАТЭ, несмотря на резолюцию организации о доступе к ядерным объектам, хотя может и ответить на нее, заявил президент Ирана... РИА Новости, 24.06.2020
2020-06-24T10:38
казем гариб-абади
хасан роухани
магатэ
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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казем гариб-абади, хасан роухани, магатэ, иран, сша, в мире

Иран продолжит сотрудничать с МАГАТЭ

09:53 24.06.2020 (обновлено: 10:38 24.06.2020)
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© РИА Новости / Алексей Никольский Президент Ирана Хасан Рухани
Президент Ирана Хасан Рухани
© РИА Новости / Алексей Никольский
Президент Ирана Хасан Рухани . Архивное фото
ТЕГЕРАН, 24 июн – РИА Новости. Тегеран продолжит сотрудничать с МАГАТЭ, несмотря на резолюцию организации о доступе к ядерным объектам, хотя может и ответить на нее, заявил президент Ирана Хасан Роухани.
"Нам очень просто ответить в любой момент, когда мы захотим, однако мы всегда опирались на сотрудничество с МАГАТЭ. На сегодняшний день мы этот принцип также сохраняем", - сказал Роухани, чье выступление с заседания правительства транслировало иранское телевидение.
Ранее депутаты иранского парламента потребовали от правительства страны приостановить проверки МАГАТЭ в отношении ядерной деятельности в Иране.
На прошлой неделе Совет управляющих МАГАТЭ принял резолюцию с призывом к Ирану предоставить доступ к двум площадкам, которые хочет посетить агентство, из-за предполагаемой незарегистрированной деятельности там. Россия и Китай голосовали против. Постпред Ирана при международных организациях в Вене Казем Гариб-Абади заявил, что Тегеран отвергает резолюцию МАГАТЭ, поскольку она основана на безосновательных утверждениях и принята под давлением США и Израиля.
Международное агентство по атомной энергии
19 июня, 17:08
США призвали Россию и Китай не защищать Иран от МАГАТЭ
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Казем Гариб-АбадиХасан РоуханиМАГАТЭИранСШАВ мире
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