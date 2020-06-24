Первый чартерный рейс прибыл из Москвы в Калининград

"Первый чартерный рейс "Библио-Глобуса" Москва - Калининград прилетел в 5.55 утра (6.55 мск). На борту 163 туриста. Они едут отдыхать в отели Калининграда, Светлогорска, Зеленоградска, Янтарного и Куршской косы. "Библио-Глобус" предлагает туристам пакетные туры — они состоят из перелета, трансфера и проживания. Средняя продолжительность поездки составляет семь дней, стоимость - около 30 тысяч рублей", - рассказали в министерстве.