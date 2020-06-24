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Первый чартерный рейс прибыл из Москвы в Калининград
Первый рейс в чартерной программе туроператора "Библио-Глобус", на борту которого больше 160 туристов, прибыл в Калининград из Москвы, сообщили журналистам в... РИА Новости, 24.06.2020
2020-06-24T09:49
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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60
новости - туризм, москва, санкт-петербург, калининград, общество

Первый чартерный рейс прибыл из Москвы в Калининград

09:49 24.06.2020
1077
© РИА Новости / Илья НаймушинПассажирский самолет "Сухой Суперджет-100"
Пассажирский самолет Сухой Суперджет-100
© РИА Новости / Илья Наймушин
КАЛИНИНГРАД, 24 июн - РИА Новости. Первый рейс в чартерной программе туроператора "Библио-Глобус", на борту которого больше 160 туристов, прибыл в Калининград из Москвы, сообщили журналистам в министерстве по культуре и туризму.
"Первый чартерный рейс "Библио-Глобуса" Москва - Калининград прилетел в 5.55 утра (6.55 мск). На борту 163 туриста. Они едут отдыхать в отели Калининграда, Светлогорска, Зеленоградска, Янтарного и Куршской косы. "Библио-Глобус" предлагает туристам пакетные туры — они состоят из перелета, трансфера и проживания. Средняя продолжительность поездки составляет семь дней, стоимость - около 30 тысяч рублей", - рассказали в министерстве.
По информации "Библио-Глобус", полетная программа в Калининград запланирована из Москвы с частотой два раза в неделю — по средам и субботам, из Санкт-Петербурга — один раз в неделю по воскресеньям и из Екатеринбурга каждую субботу.
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Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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